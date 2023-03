Azcón (PP) cree que la moción de censura contra Sánchez "no ayuda" al cambio político

ZARAGOZA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Jorge Azcón, ha manifestado sobre la moción de censura presentada por VOX contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "que no ayuda al cambio político".

"Mi opinión no varía de la de mi partido en el ámbito nacional", ha indicado, para añadir que tiene que ver "más con la necesidad de VOX de intentar sacar cabeza, cuando no está en su mejor momento, pero no ayuda al cambio político".

A su parecer, lo que ayuda es llegar a acuerdo como el firmado entre el PP en Aragón y Aragoneses para "cambiar en las urnas el signo político de Aragón y supondrá el inicio de cambio en España".

Precisamente, la presentación de este acuerdo de colaboración ha supuesto que no estuviera pendiente del desarrollo de la moción de censura. "No la he seguido porque esto es más importante para Aragón y resultado moción no tendrá tanto impacto en Aragón como este acuerdo".

Azcón ha apostillado que el único partido que habla de unión y no de división es el PP y, además, propicia un acuerdo para el cambio "que une y ensancha y quiere ganar elecciones", mientras que otros "no puede sentar a los tres presidentes provinciales o si los sientan se pueden clavar puñales".