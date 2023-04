Azcón (PP) insiste en mantener un debate "cara a cara" con Lambán "para ofrecer calidad democrática" a los aragoneses.

ZARAGOZA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Aragón y candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, ha insistido en mantener un debate "cara a cara" con el presidente del Ejecutivo aragonés y candidato socialista a revalidar el cargo, Javier Lambán, con el objetivo de "ofrecer calidad democrática" a los aragoneses.

En una rueda de prensa que ha tenido lugar este lunes, 24 de abril, en la sede de los 'populares' en Zaragoza, Jorge Azcón ha indicado que su formación remitirá una carta al PSOE aragonés proponiendo que los respectivos jefes de campaña se reúnan para acodar debates entre los dos principales candidatos a presidir Aragón.

Azcón ha considerado que los debates "son una parte fundamental en una democracia y es muy difícil de explicar que el presidente y aspirante a la reelección no quiera contrastar modelos ni participar en debates de cara a las próximas elecciones". Ha añadido que Lambán se niega a participar en los debates porque "tiene miedo".

"No quiere debatir ante los aragoneses sobre lo que ha hecho ni sobre sus propuestas ni en la televisión autonómica ni en otros medios de comunicación regionales", ha anotado Azcón.

Por otro lado, el dirigente 'popular' ha recordado que el candidato del PSOE solo ha aceptado el debate a nueve en la televisión autonómica, sin embargo, "cuantos más debates haya en la campaña, habrá más democracia y los aragoneses tendrán más información. Es evidente que, si el candidato socialista no acude, serán debates descafeinados, sin interés".

MÁS PROPUESTAS Y MENOS INSULTOS

Asimismo, Azcón ha urgido a bajar el tono en las declaraciones públicas: "Le pido a Lambán que hagamos una campaña de propuestas y que no insulte". Ha reprobado que en los últimos meses se haya referido a él como 'capitalino' y 'niñato' y "ese no es el camino".

"No aceptar debates significa no estar a la altura democrática de Aragón, reducir la democracia en la comunidad y yo quiero que haya debates para preguntar a Lambán qué hay de las 20.000 viviendas que prometió y que no existen; o que explique por qué dijo una cosa sobre la Ley 'solo sí es sí' y luego votó lo contrario; también por qué en plena pandemia recortó en 100 millones el presupuesto de Sanidad", ha detallado.

Lambán "tiene miedo de responder a preguntas sobre la política que ha desarrollado en estos años", ha abundado el candidato 'popular', quien también ha expresado que "no puede ser que el presidente de todos los aragoneses se esconda, porque los aragoneses somos gente valiente" y ha aseverado que no puede representar a Aragón "quien se esconde y pretende ocultar su propia gestión".

PETICIÓN AL JEFE DE CAMPAÑA

"Vamos a enviar una carta del jefe de campaña 'popular' al jefe de campaña socialista para que haya una reunión en la que acordemos los debates que se vayan a realizar, principalmente un cara a cara en la televisión autonómica, pero también en otros medios de comunicación a los que Lambán ya ha dicho que no", ha anunciado Azcón.

Así, ha opinado que "no es descabellado" que los debates electorales estén regulados por la ley, aunque no debería ser necesario recurrir a este instrumento para que se produzcan.

En este sentido, ha instado a "subir el nivel de la campaña y confrontar ideas en lugar de insultar", argumentando que "no puede ser" que Lambán afirme que el PP "no tiene un modelo", pero él no quiera debatir para exponer el suyo. "Va a ser difícil de explicar que su lema de campaña sea 'Aragón con voz propia' y él no quiera que se escuche su propia voz en un debate", ha criticado.

Por último, Azcón ha preguntado cuál es el motivo por el cual el PSOE está dispuesto a que las aspirantes a la Alcaldía de Zaragoza debatan cara a cara, pero no a que los candidatos a la Presidencia de Aragón lo hagan. "Lo lógico, evidentemente, es que haya una coherencia, que haya una regla común a todas las administraciones", ha zanjado.