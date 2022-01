Azcón (PP) replica a la Generalitat: "los aragoneses no merecemos que nos insulten y desprecien nuestro Pirineo"

El presidente del PP-Aragón pide a Lambán que le diga a Aragonès que la candidatura a los JJOO de invierno "será conjunta o no será"

ZARAGOZA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Jorge Azcón, ha replicado a la Generalitat de Cataluña sobre la candidatura conjunta de ambas comunidades autónomas a los Juegos Olímpicos de Inviernos al indicar: "Los aragoneses no merecemos que nos insulten planteando que somos una candidatura de segunda y que desprecien nuestro Pirineo".

De esta forma ha respondido a la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, quien este viernes ha asegurado que, para el Govern, la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno debe ser catalana y que se celebre mayoritariamente en el Pirineo catalán, por lo que ha rechazado hacer una candidatura conjunta con Aragón.

Azcón ha recordado que como alcalde le ha planteado a la consejera Vilagrà y a la Generalitat de Cataluña "la necesidad de que conozcan que la única posibilidad de que se celebren unos Juegos de Invierno es que Cataluña y Aragón se pongan de acuerdo de forma conjunta" al argumentar que "sin acuerdo entre las dos comunidades autónomas, para que la candidatura se conformen en estricta igualdad, significa que no hará Juegos de Invierno para España, ni para Cataluña, ni para Aragón".

En declaraciones a los medios de comunicación ha abundado en que "hay que hacérselo saber al presidente Pere Aragonès en primera persona", en referencia a la reunión que mantendrá el presidente de la Generalitat con el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, Javier Lambán.

"Lejos de abonar el camino para que haya candidatura nos insultan y los aragoneses no merecemos que nos insulten y desprecien nuestro Pirineo", ha reiterado. Por ello, ha reclamado que antes de la reunión entre ambos presidentes autonómicos se aclaren estas dudas e insultos de la Generalitat, que "no solo debe pedir disculpas, sino retractarse de lo que han dicho de la candidatura porque o es en igualdad o no será".

Asimismo, ha incidido en que Lambán "debería exigir" a Aragonès respeto para los aragoneses, respeto para el Pirineo y respeto para los Juegos de Invierno que serán de todos los españoles"