Azcón (PP) tilda de "injusto" el impuesto de Patrimonio y aboga por rebajar el IRPF ante la elevada inflación

ZARAGOZA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Jorge Azcón, ha dicho que el impuesto de Patrimonio es "uno de los más injustos" y, además, en esta comunidad autónoma es donde "se paga más" por él, si bien ha incidido en que la prioridad de su partido es rebajar el IRPF.

Aragón --ha comentado--es la segunda comunidad autónoma en la que más se paga por el impuesto de la Renta, que es el "más importante" y la tercera que más grava el impuesto de Sucesiones. "Creo que se puede mejorar la competitividad fiscal de Aragón, de forma global en los impuestos que afectan al mayor número de personas", ha expuesto Azcón.

"Me importa más el IRPF y las rentas medias y bajas que el impuesto de Patrimonio --que siendo una figura impositiva que no es justa porque grava doblemente el ahorro y no lo hay en la UE-- hay que mejorar la fiscalidad", ha esgrimido el dirigente autonómico del PP.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha relatado que ante la situación de inflación "desbocada y la subida de precios hay que deflactar el IRPF" y ha añadido que, a su parecer, es la primera medida que se ha de aplicar.

"La prioridad del PP es deflactar, rebajar el IRPF, como han hecho entre otras autonomías", entre las que ha citado el País Vasco, donde gobierna el PNV, con el PSOE. "Este impuesto es el que más afecta a la mayoría y Aragón es la segunda comunidad autónoma en la que más se cobra a todas las rentas por el IRPF", ha concluido.