Azcón: "Reducir la burocracia y generar energía limpia es clave para atraer empresas tecnológicas"

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha manifestado que "si somos capaces de reducir la burocracia y producir energía limpia, seremos capaces de hacer frente a los problemas de sostenibilidad asociados y de atraer los ecosistemas digitales y las empresas ligadas a la tecnología".

Azcón ha intervenido este miércoles, en el debate 'Los desafíos de los Centros de Datos en relación con el desarrollo regional y sostenible', dentro del Pleno del Comité de las Regiones, en el que ha resaltado la importancia de que las instituciones favorezcan la llegada de inversiones, al tiempo que ha abogado por conseguir que esa riqueza que generan se extienda a toda la comunidad autónoma.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que "los datos que alimentan la Inteligencia Artificial van a provocar la mayor innovación en la historia de humanidad, y las grandes brechas de competitividad se van a ver agrandadas por las economías que sean capaces de aprovechar esa IA y las que no".

Ha continuado diciendo que "los centros de datos van a recibir las mayores inversiones de los próximos cinco años, entre 3 y 4 billones de euros. En Aragón, en los dos últimos años hemos atraído inversiones por valor de 50.000 millones de euros, y los retos y oportunidades son increíbles".

La razón de que estas inversiones vengan, ha resumido Azcón, "radican en el talento, en la localización geográfica, pero también en una menor burocracia y en la producción de energía". Ha puesto como ejemplo la inversión de Amazon Web Services de 15.700 millones de euros: "Toda la burocracia se solventó en nueve meses. Además, el 90 por ciento de la energía que se produce en Aragón es renovable".

MÁS INVERSIONES

Tras la intervención, y en declaraciones a los medios de comunicación, el presidente aragonés ha apuntado que "se van a crear miles de puestos de trabajo en torno a los centros de datos y vamos a cobrar miles de millones en impuestos y, por lo tanto, vamos a mejorar los presupuestos de nuestra comunidad autónoma".

"Además vamos a conseguir que el crecimiento de nuestra economía sea muy diferencial respecto de otras economías europeas y, por supuesto, en España. Podemos hacer que haya más empleo, más inversión y más infraestructuras digitales si la red de energía funciona".

En este sentido, ha urgido al Gobierno de España a "invertir en la red de transporte de energía y en la red de distribución de energía para conseguir que más inversiones vengan a nuestra comunidad autónoma, que más infraestructuras digitales sirvan de soporte para la economía digital y para que podamos seguir creciendo y prosperando como lo estamos haciendo hasta ahora".

Azcón ha argumentado que "si el Gobierno de España hace su trabajo, escucha a Aragón e invierte en esa red de transporte de energía, podemos hacer que más inversiones vengan a nuestra comunidad autónoma. Tenemos muchas otras inversiones llamando a la puerta de Aragón, lo que significaría crear más puestos de trabajo, más economía y más impuestos para poder invertir en nuestros presupuestos".