Azcón reprocha a Lambán que le llame "tramposo" cuando el Gobierno tiene que pagar 25 millones al Ayuntamiento

ZARAGOZA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha reprochado al jefe del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, que se refiera a él como "tramposo", cuando es el Gobierno aragonés el que tiene que pagar 25 millones de euros al Ayuntamiento de la capital aragonesa, tras conocerse la sentencia firme de la línea 1 del tranvía.

Durante un acto público de los 'populares', el Día del Afiliado, celebrado este domingo en el Parque de Atracciones de Zaragoza, Jorge Azcón se ha referido a las declaraciones del socialista Javier Lambán, durante un acto de su partido ayer, en las que calificó a Azcón de "tramposo".

"Me llama tramposo tras conocer la firmeza de la sentencia que obliga al Gobierno de Aragón a pagar 25 millones de euros --más 1,4 millones en intereses-- al Ayuntamiento de Zaragoza porque no se los pagó", ha explicado Azcón.

Ha ironizado: "Hay una sentencia que obliga a Lambán a pagar y el tramposo soy yo". En esta línea, el alcalde de Zaragoza ha remarcado la "voluntad de colaboración" del Consistorio; mientras el presidente aragonés, cuando tiene que llegar a un acuerdo sobre fiscalidad o abonar una deuda, "nos insulta". "Son dos formas de gobernar", ha apostillado.

Azcón ha afirmado que los 'populares' creen que hay que resolver los problemas de la gente y colaborar entre instituciones, pero "Lambán entiende que lo que toca es insultar y cuanto mayor sea el exabrupto, mejor".

MUNDIAL 2030

Por otra parte, Jorge Azcón ha opinado que el proyecto más importante que tiene la ciudad de Zaragoza es construir un campo de fútbol, "y ahora, con este equipo de Gobierno (PP-Cs) va a ser realidad, después de 20 años".

El alcalde de la capital aragonesa ha ironizado sobre la intención de Lambán de "no meter palos en la rueda" con respecto a la construcción del nuevo estadio, y ha dicho: "Si no estorba a la ciudad de Zaragoza, y permite Ayuntamiento impulsar los proyectos que están transformando la ciudad, ya hará bastante". "Es evidente que no va a ayudar a la ciudad, pero con no estorbar ya hará suficiente", ha agregado Azcón.

"INMORALES"

Asimismo, Jorge Azcón ha comentado la calificación de "inmorales" por parte del presidente aragonés al Grupo Parlamentario 'Popular' en las Cortes de Aragón, "por decirle que no sabía gestionar, que mientras él tenía que devolver millones de euros que hubieran servido para no despedir a miles de sanitarios, Aragón es la comunidad autónoma en la que más personas, en España, morían en residencias".

Jorge Azcón ha agregado: "Inmoral es lo que el PSOE y Lambán, con su apoyo, están haciendo cuando indulta a los independentistas en Cataluña; cuando acercan a los asesinos etarras a las cárceles vascas a cambios de los votos de los presupuestos; o indultar a un corrupto como Griñán".

"Lambán y Sánchez son del mismo Partido Socialista", y frente a ellos, ha precisado Azcón, en Aragón "está un partido -PP-- que ha demostrado que sabe gobernar, porque cuenta con el 70 por ciento de las alcaldías de la comunidad". "Tenemos las ideas, los equipos y los proyectos para cambiar una región en la que no nos merecemos ser los que más impuestos pagamos y los que peores servicios recibimos".