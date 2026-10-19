Azcón: "A Sánchez no le interesa Aragón, le interesan los votos de los aragoneses"

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, en la Junta Directiva. - PP

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que el 29 de noviembre se celebrarán las "elecciones más importantes en la historia de la democracia", en las "nos jugamos seguir defendiendo Aragón y reconstruir España". Ha asegurado que "a Sánchez no le interesa Aragón, le interesan los votos de los aragoneses, no viene a solucionar los problemas que hoy tenemos en nuestra tierra. Sánchez viene a engañar y a mentirles una vez más para que le vuelvan a votar pensando en sus intereses y en que él pueda continuar al frente de la Moncloa".

Ha continuado diciendo en la Junta Directiva Autonómica, celebrada en la tarde de este lunes que, en cambio, Alberto Núñez Feijóo "viene a hablar de lo que nos interesa a los aragoneses. El Partido Popular tiene que dirigirse como siempre a todos los ciudadanos, a todos los votantes, a todos los electores, pero especialmente a aquellos que tengan ganas de pensar, aquellos que tengan espíritu crítico, aquellos que estén dispuestos a hacerse preguntas. Nosotros vamos a decirle a la gente que merece la pena que reflexione, especialmente a la gente que pudo votar al Partido Socialista".

La secretaria general Ana Alós será quien dirija la campaña. Jorge Azcón ha apuntado que "hasta que el árbitro no da el pitido final, no hay absolutamente nada que esté ganado, hasta que el último voto no se deposita en la urna, hasta que no se abre la última urna. No nos confiemos".

El también presidente del Gobierno de Aragón ha aseverado que está convencido de que "la gente quiere que les digamos que hay alternativa y quieren oír que el Partido Popular va a hacer lo que ha hecho cuando ha gobernado en cada una de las ocasiones que ha tenido la oportunidad de hacerlo. Hablar de los problemas de los españoles es hablar de una fórmula ganadora".

Ha proseguido diciendo que "hay quien piensa que los problemas de los españoles se solucionan haciendo declaraciones de amor", en referencia a la declaración que Pedro Sánchez hizo a Begoña Gómez en un mitin en Fuenlabrada el pasado fin de semana. "A nosotros no nos van a engañar, nosotros estamos absolutamente a favor del amor. Pero esto no va de que nos queramos como hermanos y de que queramos a nuestras parejas. Esto va de que solucionemos los problemas reales que tienen nuestros compatriotas y esos problemas los ha creado el Partido Socialista".

Según Azcón, "por desgracia, el amor no soluciona la lista de la compra, no soluciona ni los trenes que tienen accidentes fatales, que se retrasan ni soluciona los apagones, no soluciona ni los trenes que tienen nuestra red de energía".

Por ello, "vamos a hablar de problemas reales, vamos a hablar de las soluciones que el Partido Popular propone a todos y cada uno de ellos y vamos a decirles que existe una alternativa, una alternativa que en Aragón demostramos en el día a día en el Gobierno de Aragón y que estoy convencido de que dentro de muy poco lo haremos en España".

Para Azcón, "es fundamental que le demos la vuelta al Gobierno de España. En Aragón nos jugamos mucho. El día que Alberto Núñez Feijóo sea presidente no tendremos que hablar solamente de cuestiones como os decía de la despoblación o del plan Pirineos, podremos hablar con todos los ministerios sabiendo que no van a pensar en sus intereses y que van a pensar en los intereses de todos".