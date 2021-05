Azcón subraya los asesinos de Giménez Abad, hace 20 años, "sembraron con su sangre su propia derrota"

ZARAGOZA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha dicho que quienes asesinaron al presidente del PP-Aragón y senador autonómico, Manuel Giménez Abad, hace 20 años, "sembraron con la sangre de Manolo lo que sería su propia derrota", en referencia a la banda terrorista ETA.

"Los demócratas seguimos veinte años después para decir que no pudimos evitar que lo asesinaran, pero no vamos a permitir que nos arrebaten su memoria. Los que creemos y defendemos la libertad, la vida, la paz y la democracia debemos rendir homenaje a los que ha perdido la vida a manos de los terroristas".

Azcón ha hecho estas declaraciones en el acto institucional del Ayuntamiento de Zaragoza en el que se ha colocado una placa en recuerdo a Manuel Giménez Abad, en la calle Cortes de Aragón de Zaragoza, donde el 6 de mayo de 2001 fue asesinado de tres disparos en la cabeza cuando acompañado de su hijo Borja, que entonces tenía 16 años, iban al estadio de La Romareda a ver jugar al Real Zaragoza.

Al acto han asistido los familiares de Manuel Giménez Abad, el alcalde, la vicealcaldesa, Sara Fernández; representantes de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Zaragoza y de otras instituciones, además de la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría.

En su intervención, Azcón ha recordado que muchos han perdido la vida por defender unos valores y "no dejarse chantajear" por la barbarie terrorista y "el deber es recordarlas", al argumentar que honrar su memoria es recordar también a quienes apoyan y enaltecen a los criminales no son más que terroristas, que su único legado es la "violencia, el crimen y el envilecimiento de la sociedad". Los criminales "nunca vencerán a quienes defendemos la paz y la libertad".

Para el alcalde de Zaragoza mantener viva la memoria de quienes han sufrido los crímenes terroristas "es una obligación de los demócratas" porque el recuerdo de su sacrificio es el mayor de los estímulos para defender sistema democrático, los derechos humanos y, también, para seguir combatiendo, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Derecho a quienes son incapaces de defender las ideas de forma pacífica y solo saben sembrar odio y barbarie".

Ha recalcado que la memoria y dignidad de las víctimas es necesaria al igual que la justicia porque hay más de 300 asesinatos de ETA sin resolver y "se sigue tardando demasiado en dar una satisfacción judicial a las víctimas". Al respecto ha criticado que "no es aceptable que 20 años después de estas detenidos los asesinos de Manuel Giménez Abad sigan pendientes de juicio".

"MEMORIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA"

Tras señalar que a las víctimas y sus familias no solo se les de el recuerdo y los homenajes, sino "hacer todo lo posible por evitar la impunidad, investigar los crímenes y conseguir más agilidad en el procesamiento de los culpables y las correspondientes y justas sentencias".

La fortaleza de la democracia, del pueblo español, del sistema de justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han derrotado a los grupos sanguinarios como ETA y los GRAPO, pero ha alertado de que la "amenaza sigue", no solo en quienes sostienen el "relato falso glorificando a las bandas terroristas, sino en otras nuevas y peligrosas formas como e yihadismo"

El alcalde ha instado en no cejar en el empeño de tener una sociedad libre del terrorismo y no dejar de dar la batalla por el relato de lo que ha sido el terrorismo en España, y en mantener sano y robusto el sistema democrático. Para lograrlo ha apostado por hacer una relato basado en la memoria, dignidad y justicia que "neutralice" el discurso "manipulado" de quienes intentan "blanquear a los terroristas y siguen justificando su actividad criminal felizmente radicada".

Hay que dejarlo claro a las nuevas generaciones --ha dicho Azcón-- que ETA y los GRAPO han sido "bandas criminales injustificadas y quienes les respaldan y jalean son cómplices de sus crímenes y solo merecen el desprecio absoluto".

El alcalde ha remachado que "no hay legado" más allá del horror y el asesinato y difundir esta "verdad indiscutible es un deber de la sociedad", y forma parte del compromiso del Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza por la lacra del terrorismo que ha sufrido la ciudad.

"Zaragoza siempre recordará a las victimas y rendirá justos homenajes que se merecen por su memoria, por la libertad y por la vida de todos nosotros".

"NO ESTÁBAMOS SOLOS"

Manuel Giménez Larraz, hijo mayor del político asesinado, Manuel Giménez Abad, ha trasladado su agradecimiento por este acto y ha recordado que su padre, de espíritu jacetano fue "tremendamente feliz" en Zaragoza.

Ha contado que ante momentos duros como el asesinato de un padre "hay cosas que las atenúan", como la manifestación del día siguiente en la que 350.000 zaragozanos dijeron que su voluntad --la de Giménez Abad-- no se viera sobrepasada por unos asesinos. "Fue un momento fundamental ese apoyo nos hizo sentir que no estábamos solos y que su tragedia no era solo nuestra".

Las colocación de las placas tiene una relevancia simbólica muy relevante porque son cicatrices de la consolidación de la democracia que han dejado en la ciudad, ha expresado el hijo de Giménez Abad. Tienen que estar bien presentes para saber que el sistema democrático no surge de la nada, sino de la vida de cientos de ciudadanos que han dejado su vida para garantizar nuestros derechos y libertades"

Igualmente, ha considerado que las placas conmemorativas trasladan el mensaje a las nuevas generaciones que ven con mayor lejanía un fenómeno que desapareció hace unos años y que ahora permite vivir de forma más tranquila. "Así verán que todo lo logrado no es irreversible y la democracia hay que cuidarla día a día y, para ello, lo mejor es el ejemplo de tantas víctimas del terrorismo en España y en Zaragoza".

REFORZAR VALORES DEMOCRÁTICOS

La concejal de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Patricia Cavero, ha referido que Giménez Abad fue "vilmente asesinado por unos criminales" de la banda terrorista ETA. Este jueves, 6 de mayo, se cumplen 20 años del día "terrible" cuando a media tarde, camino de la Romareda "le dispararon tres balazos que acabaron con su vida".

Patricia Cavero ha indicado que es otro de los "terribles crímenes" del terrorismo que ha sufrido Zaragoza, que tanto dolor ha provocado. Asimismo, ha subrayado que el asesinato a este representante público provocó una "ola de indignación y repulsa que fue impresionante" con 350.000 personas en una manifestación en contra del terrorismo.

"Para que esa reacción ejemplar contra el terrorismo siga presente para siempre en la defensa del sistema democrático, como servidores públicos tenemos la obligación de trasladar lo que sucedió y por qué sucedió".

Antes de concluir, Cavero ha pedido que Zaragoza no olvide el sacrificio que sufrieron personas como Manuel Giménez Abad y el dolor infinito que padecieron los familiares y el daño terrible que infringieron a la sociedad combatiendo a los terroristas".

Precisamente, este es uno de los motivos por los que se crea la Concejalía de Victimas del Terrorismo del Ayuntamiento de Zaragoza y una de sus tareas es recordar "como merecen, a las víctimas, reforzar los valores democráticos y mantener la repulsa permanente a los criminales y de los que hoy todavía les siguen dando apoyo".

El colocar estas placas es una deuda de la ciudad con las víctimas del terrorismo que el Ayuntamiento ha decidido saldar para "dar el reconocimiento, espacio y el debate público que merecen".

Antes de concluir, Patricia Cavero ha enfatizado lo siguiente: "Es una obligación, como Ayuntamiento y representantes de la sociedad democrática que quiere vivir en paz y en libertad".