Azcón subraya que su gobierno "va a defender la libertad de culto" y la convivencia entre religiones

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha subrayado este miércoles que su ejecutivo "va a defender la libertad de culto, como no puede ser de otra manera", así como la convivencia entre religiones, que hasta el momento no ha generado problemas en la Comunidad.

Así lo ha manifestado Azcón en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la ciudad de Huesca, que celebra estos días sus Fiestas de San Lorenzo, donde ha considerado que la defensa de la libertad de culto no va a afectar a la relación con Vox porque "la libertad de culto la consagra la Constitución".

Preguntado por la propuesta de Vox de prohibir celebraciones religiosas musulmanas como la 'Fiesta del Cordero' en espacios públicos, registrada en junio en las Cortes de Aragón, el presidente ha insistido en que no recuerda que se hayan producido problemas en las celebraciones de ninguna de las confesiones presentes en la comunidad. "Por lo tanto, donde no hay problemas, el objetivo es no crear problemas", ha zanjado.

Sin mencionar a la formación liderada por Santiago Abascal, ha recalcado que "en Aragón hay convivencia" y que "el respeto a la libertad de culto es indudable" y "un derecho que aquí entendemos perfectamente.

"Lo que estoy convencido es de que lo que tenemos que hacer es que en futuros años siga sin haber problemas", ha concluido.