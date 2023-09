Azcón tilda de "insulto" la exigencia de Junts sobre la deuda histórica, "inasumible por todos los españoles"

ZARAGOZA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha tildado este jueves de "insulto y broma pesada" la exigencia de Junts al Gobierno de España en funciones para que pague a la Generalitat de Cataluña la "deuda histórica", que los independentistas han valorado en 450.000 millones de euros, y además condonar el FLA --Fondo de Liquidez Autonómica--, así como recaudar todos los impuestos, ejecutar transferencias en materia de pensiones y el 19 por ciento de los fondos europeos Next Generation con efectos retroactivos.

"Me parece una broma", ha manifestado Azcón en declaraciones a los medios de comunicación, preguntándose "qué mensaje han intentado transmitir" y añadiendo: "No se me ocurriría ni tendría la desvergüenza de decir que la deuda histórica que hay con nuestra comunidad tiene cifras parecidas".

El jefe del Ejecutivo aragonés ha atribuido las exigencias de Junts a "la sinrazón y la locura en que se encuentran los líderes independentistas" y ha considerado que "es incomprensible que nadie del Gobierno de España llame a las cosas por su nombre y diga que es un insulto y una broma pesada, una vez más".

Ha dejado claro que "nada de eso va a ser realidad", ha preguntado "en qué planeta viven" los independentistas, indicando que "si hubiera una hipotética realidad de 450.000 millones de euros para Cataluña, cifra que no podemos comparar con nada, nos iban a oír".