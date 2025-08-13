Azcón: "Venir a Huesca y venir a San Lorenzo es sinónimo de pasárselo bien"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha visitado las Fiestas de San Lorenzo junto a la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna. - JAVIER BLASCO/GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles que "venir a Huesca y venir a San Lorenzo durante estos días es sinónimo de pasárselo bien porque no es solamente una fiesta, no es solamente la tradición, el ambiente que se vive", sino que es "una ciudad con toda la provincia volcada en un momento especial".

Así lo ha asegurado Azcón en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a las Fiestas de San Lorenzo de Huesca, donde ha destacado que, además, este año es "más especial que nunca" porque se celebra el 1.800 aniversario del nacimiento del Patrón, lo que le da "un aliciente especial".

Tras agradecer a la alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna, la invitación a estas "espectaculares fiestas", ha expresado que es "un placer" acudir un año más a San Lorenzo como presidente de la Comunidad Autónoma.

Azcón ha recordado también que ha disfrutado de estas fiestas "durante muchísimos años como un ciudadano más" y que ha vivido en San Lorenzo "momentos espectaculares".

"Durante muchísimos años, años fundamentalmente universitarios, he tenido la suerte de venir a San Lorenzo, de disfrutar de las fiestas de San Lorenzo y, por lo tanto, hay que haberlas vivido para poder recomendarlas y saber que es un acierto", ha remachado.

HUESCA VIVE "UN MOMENTO DULCE"

Por otro lado, el presidente autonómico se ha referido a la situación actual de la capital altoaragonesa, que "vive un momento dulce".

Ha señalado que ha tenido la oportunidad de visitar junto a la alcaldesa la peatonalización del Coso, desde la plaza de la Inmaculada hasta "más allá de la calle Amistad", un proyecto iniciado por la exalcaldesa Ana Alós en 2013 y que "hasta ahora no se había finalizado".

"Esta es la peatonalización de un proyecto que tenía que haber acabado hace muchísimos años y que es otro aliciente más para disfrutar de una ciudad amable, de una ciudad agradable, de una ciudad alegre y feliz como es Huesca", ha expuesto.

En cuanto a los días que quedan de fiestas, Azcón ha dicho que los planes "son infinitos", pero que "no hay que dejar de ir a las peñas", a ver a los Danzantes, a la procesión o a visitar los Porches de Galicia o la plaza López Allué "para tomarse un vermú, un vino o una cerveza con los amigos".

Ha indicado que "quedan pocas plazas de hotel", pero que "todavía queda mucho sitio en las calles, en los bares y en los restaurantes", por lo que ha invitado a "todos los aragoneses y a todos los españoles" a acudir a las fiestas de Huesca porque "lo van a pasar espectacular".