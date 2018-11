Aznar advierte de que España "se juega el ordenamiento constitucional vigente" en las próximas elecciones generales

Publicado 23/11/2018 15:23:40 CET

ZARAGOZA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, ha advertido este viernes de que "España se va a jugar el mantenimiento o no del ordenamiento constitucional vigente" en las próximas elecciones generales.

Ha protagonizado un encuentro informativo organizado en Zaragoza por Heraldo de Aragón y el Círculo Aragonés de Economía para presentar el libro 'El futuro es hoy', donde ha avisado de que si en las próximas generales gana una mayoría formada por "este socialismo" el orden constitucional "probablemente esté perdido".

"Me declaro integralmente constitucionalista", ha dicho Aznar, quien ha puesto de relieve el "extraordinario" cambio experimentado por España durante los últimos 40 años, logrando lo mismo para lo que Inglaterra necesitó 180 años y Estados Unidos 88, siendo la "base esencial" la Constitución, que "no es un problema", sino "la solución" porque "los que son un problema son los que la cuestionan".

El expresidente ha continuado tildando de "frentepopulista" al Gobierno de Pedro Sánchez, observando que el PSOE se ha sumado a "los radicales de Podemos, el antiguo Partido Comunista disfrazado más los separatistas".

Al respecto, ha considerado que el caso español es "insólito" porque el Gobierno central está "condionado" por quienes "quieren destruir la empresa", añadiendo que el PSOE "fue un partido constitucionalista, pero hoy es muy difícil sumar entre las fuerzas constitucionales al PSOE actual". A juicio de Aznar, un PSOE como el actual no puede estar en el Ejcutivo siendo minoría "y apoyado por fuerzas secesionistas".

Para José María Aznar, las fuerzas constitucionalistas están situadas en el centro derecha, haciendo notar "la responsabilidad" de los tres partidos de la derecha, PP, Cs y Vox, para mantener el orden constitucional, de ahí la trascendencia de las próximas elecciones generales.

En este contexto de "competencia" en el espacio del centro derecha, "el PP tiene una oportunidad que antes no tenía", considerando "esencial" que el PP "ofrezca una agenda nacional a todos los españoles" y que refunde el centro derecha. "El PP tiene que empezar con los suyos y Cs seguir con los suyos, y de momento están condenados a competir, lo cual no quiere decir que no puedan entenderse en muchas cuestiones esenciales".

"Me preocupa la división del centro derecha" porque "significa volver 30 años atrás", ha reconocido Aznar, quien ha comentado que Vox "no es una fuerza antisistema" aunque sí defiende una reforma de la Constitución.

GOLPISMO

El Ejecutivo central "está peleando por intentar indultar a los que han dado el golpe de Estado" porque "depende de partidos golpistas", mencionando ERC y el PDCAT, ha continuado, aseverando que "Cataluña está dirigida por los golpistas".

Sobre Cataluña, ha opinado que "la mayor responsabilidad la tiene el PSC", al considerar que la explicación de la crisis secesionista está en la "rotunda deslealtad" de los independentistas, pero "la fiabilidad del PSOE es absolutamente escasa".

"Los sentimientos no son generadores de derechos", ha dicho José María Aznar, quien ha añadido que se puede ser independentista "pero no saltarse la Ley". Se ha preguntado "qué se ha hecho en Cataluña" para que el sentimiento secesionista haya crecido del 10 al 50 por ciento de la población desde 2004.

Ha defendido el 'Pacto del Majestic', firmado por el PP y CiU en 1996, que "funcionó muy bien" y con el que "se consiguieron grandes cosas y la gente estuvo muy contenta", que se basaba en el respeto a la "lealtad constitucional".

Sin embargo, en 2004 "se rompen los acuerdos", en alusión al impulso de la Ley de Memoria Histórica y la ruptura del gran acuerdo territorial, por lo que ahora es "muy difícil" reconstituir el pacto inicial, para lo que ha propuesto apoyar la Constitución.

"Sin duda" Aznar apoyaría la aplicación, de nuevo, del artículo 155 de la Constitución porque "cuando te dan un golpe de Estado lo que tienes que hacer es desmantelar el golpe y los movimientos que apoyan el secesionismo tienen que ser desmantelados" porque los "golpistas" no deben seguir en las instituciones para "conspirar" contra el orden constitucional.

"La justicia tiene su parte que hacer", ha expresado el expresidente, exigiendo que se aplique la Constitución "con todas sus consecuencias, todo menos que el golpismo siga dirigiendo las instituciones", es decir, que "la mejor fórmula es que los que han dado un golpe de Estado no lo sigan dando".

"Al final, el ciudadano sale a la calle todos los días y tiene que sentirse protegido y hoy en España la situación es de desorden", ha proclamado Aznar.

FRANCO

El expresidente del Gobierno de España ha valorado la polémica suscitada por el traslado de los restos mortales del dictador Francisco Franco. "¿Qué se quiere hacer con la Ley de la Memoria?¿Que sólo haya víctimas de un lado, que se quiera ganar la guerra ahora, deslegitimar la Transición?", se ha preguntado.

"Me da igual el Valle de los Caídos que la Iglesia de no sé dónde", ha continuado, recordando que en 2002 promovió una declaración específica sobre aquella etapa que recibió el apoyo de todos los Grupos del Congreso, tras lo que ha asegurado que "estar pendiente de estos temas es absurdo".

Esto "no tiene ningún sentido y demuestra que algunos solo pueden vivir en contra de unos restos enterrados hace 40 años", ha resaltado, quejándose de la "poca valía intelectual y política" que puede tener "alguien que necesita revitalizar a un muerto de hace 40 años años para ser políticamente alguien". También ha preguntado si el lugar donde está enterrado Franco "ha sido un problema para la transformación de España".