Badiola (Unizar) dice que los productos del cerdo "son totalmente seguros" en España

ZARAGOZA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, ha afirmado este lunes, en declaraciones a Europa Press, que los productos del cerdo en España "son totalmente seguros".

También son "absolutamente seguros" los productos derivados del jabalí, ha dicho Badiola, quien ha recordado que en Aragón no está descrita enfermedad la peste porcina africana, detectada en varios ejemplares de jabalíes en Collserola (Barcelona).

El investigador ha recordado que "el cerdo forma parte de la dieta básica de los españoles, así ha sido históricamente, es una carne de gran calidad y barata y cualquier cosa que impactara en la producción" incrementaría los precios.

Ha elogiado la regionalización de la compra de carne de cerdo por parte de países como China, lo que beneficia a Aragón, "un consuelo" porque no ha sido así en otros casos, como Japón, Reino Unido o México, que no tienen estos acuerdos con España.

Badiola ha argumentado que "España goza de uno de los niveles de seguridad alimentaria más altos del mundo", lo que se debe en parte a la revisión del sistema alimentario en toda Europa durante la crisis de las 'vacas locas': "El sistema alimentario europeo y, en particular, el español son muy estrictos, de tal manera que nada que pudiera estar infectado de cualquier patógeno puede ir al mercado alimentario, y nada es nada".

También ha indicado que el virus de la peste porcina africana no es transmisible a la especie humana. "Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y hay probabilidades de controlar rápidamente este problema".

Ha explicado que en España ya se registró, en la década de 1960, algún caso de peste porcina, que provenía de las colonias africanas de Portugal y en 2007 apareció un caso en Georgia para pasar después a Rusia, donde "se ha establecido de forma endémica", llegando a continuación a Ucrania, Polonia, Rumanía, Croacia, Alemania, la República Checa e Italia.

De esta forma, "no somos los únicos, lo que pasa es que somos los grandes productores y los que podemos salir más perjudicados, precisamente por nuestra capacidad de exportación".

La propagación de la peste porcina africana "era esperable porque vivimos en un mundo con una gran movilidad de todo tipo, de animales y personas, hay tránsito de cerdos por toda Europa y, sobre todo, de personas".

En cuanto a la localización del brote, en Collserola (Barcelona), "es llamativa" porque "podría haber sido más lógica en una zona de alta producción porcina en Cataluña, como la Comarca de Ossona, la Plana de Vic, y no digamos Lérida, que comparte la producción porcina con Aragón, con la provincia de Huesca, donde está el núcleo de producción porcina más importante de España, pero ha sido en una zona periurbana".

En Collserola "hay jabalíes", como en toda España y Europa, "hasta el punto de que hoy se consideran una auténtica plaga". "La desertificación de la España vacía" ha contribuido a la expansión de los jabalíes, ha apuntado.

Los jabalíes son muy prolíficos y actualmente "tienen unas condiciones muy buenas" para reproducirse porque en España hay mucho bosque y matorral "donde pueden refugiarse" y también les gustan las zonas de cultivo donde tienen alimento: "Han proliferado mucho".

"Ya se sabía que, en varias ciudades españolas, tenían la costumbre de ir a la periferia a buscar comida", por lo que una de las hipótesis es que algunos jabalíes de Collserola se hubieran infectado a través de restos de comida.

Uno de los vectores de transimisión son las garrapatas 'Ornitodorus aglaticus' y uno de los factores que pueden coadyuvar a la propagación es la capacidad de desplazamiento de los jabalíes, 50 kilómetros al día, ha comentado Badiola, indicando que si se ven acosados en Collserola intentarán huir a otros sitios.

Badiola ha comentado que el brote ha sido detectado en una zona que linda con la autopista A-7, que comunica Barcelona con Francia y es "otra vía de entrada importante de camiones y vehículos y personas en general", puntualizando que "quien tiene que determinarlo son las autoridades de Sanidad Animal de Cataluña".

El catedrático de Unizar ha hecho hincapié en que los datos positivos de peste porcina se reducen a una zona en la que se han recogido hasta 14 animales muertos.

VIRUS MUY PATÓGENO

Ha comentado que este virus "es muy patógeno, muy agresivo para los cerdos y jabalíes, produce una elevada mortandad, se transmite con una gran facilidad y es muy resistente".

Sin embargo, "hasta este momento las autoridades de Cataluña están actuando en conexión con el Ministerio de Agricultura, haciendo todo lo posible para recoger todos los animales muertos y no tendrán más remedio que recoger animales vivos porque, si no, el riesgo de mantenimiento del virus está garantizado" y entonces se podría desplazar a otras partes de Cataluña y la enfermedad podría llegar a Aragón.

"En cuanto penetra el virus en una nave, en cuestión de uno o dos días, toda la nave está infectada" y se transmite a través de las excrecciones nasales, las heces y la orina, de forma que "se contagia con facilidad".

VALLAR LAS EXPLOTACIONES

Juan José Badiola ha recomendado a los porcinocultores, "que son muy profesionales y muy avanzados", que acentúen la bioseguridad, que vigilen la entrada de agua y pienso, que no entre nadie ajeno a la explotación y que instalen una valla perimetral --como obliga la legislación--, lo que será "una dificultad" para los jabalíes.

Ha dado por seguro que se podrá controlar este brote, como ya ocurrió en Luxemburgo hace un par de años o más recientemente en la República Checa y en Alemania: "Ya se sabe qué hay que hacer".

Además, ha puntualizado que "hay que tomárselo muy en serio porque para España puede ser una catástrofe económica" ya que "la exportación se vería yugulada y las pérdidas económicas serían enormes".

Badiola ha lamentado que no hay una vacuna disponible, aunque los investigadores veterinarios lo han intentando durante varias décadas, aunque "no es imposible" conseguirlo y ha habido "aproximaciones". Por último, ha confiado en que las autoridades catalanas tengan éxito y eviten el contagio al resto de España y a la economía española