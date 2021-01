Las bajas temperaturas complican la limpieza de las calles en Albarracín, sobre todo en su casco histórico

ALBARRACÍN (TERUEL), 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las bajas temperaturas que se están registrando tras la nieve caída este fin de semana están complicando las labores de limpieza de las calles de la localidad turolense de Albarracín. Sobre todo en la zona del casco histórico, donde al ser las vías estrechas es más complicado que entre la maquinaria.

Así lo ha detallado el alcalde del municipio, Miguel Villalta, en declaraciones a Europa Press. Ha evidenciado que la nevada que ha traído la borrasca 'Filomena' ha sido "muy copiosa", por lo que por medios propios del Ayuntamiento han estado retirando la nieve. "El problema que tenemos es que con las bajas temperaturas no se produce una fusión de la misma".

"Al final la nieve la vas quitando pero la vas acumulando en otros sitios, y ese es el problema que tenemos ahora mismo, sobre todo en las calles del conjunto histórico, donde es más difícil acceder para la retirada de la nieve". Ante esta situación, tratan de abrir "pequeñas calles o senderos" para que la gente pueda caminar, pero "está costando bastante trabajo".

No obstante, ha apuntado que en las zonas más frecuentadas, como en el acceso al centro de salud o a la farmacia, se trabaja más intensamente para que se pueda acceder lo mejor posible. "En cualquier caso, la gente está concienciada y los más mayores no salen de casa a no ser que sea absolutamente necesario".

Asimismo, desde el Ayuntamiento están distribuyendo sal por las calles, a la que han tenido acceso a través de la Diputación Provincial de Teruel. Albarracín llego este martes a -20 grados bajo cero. "Normalmente no tenemos inviernos tan fríos como hace dos décadas, y estas bajadas de temperaturas hace años que no las teníamos", ha reconocido.