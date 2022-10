Bal defiende a quienes "trabajan en arrimar el hombro" y no quienes quieren "hacer ruido" ante la asamblea de Cs

ZARAGOZA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha defendido este martes a quienes, dentro de la formación naranja, "trabajan en arrimar el hombro" y no a quienes quieren "hacer ruido" ante la asamblea general extraordinaria.

Durante su visita a Zaragoza, ha declarado a los medios de comunicación que el proceso de refundación es "un debate de ideas" y que la asamblea se abre a todos los afiliados, de manera que "todo el mundo puede opinar lo que quiera", pero "hay personas que, siendo minoría, quieren que se les haga caso cuando sus ideas no son votadas a través del procedimiento estatutario".

"La democracia es lo que tiene, hay procedimientos de participación que se respetan; se vota, la mayoría gana y la minoría tiene que asumir el resultado aunque no le guste", un planteamiento que "choca mucho cuando te encuentras con razonamientos incoherentes", que "revelan las ganas de salir en los medios de comunicación, de decir aquí estoy yo".

Se ha preguntado si, "con la que está cayendo en España", hay que preocuparse por "cosas internas de nuestro partido y poner el foco en lo que diga Ramiro", en referencia al diputado en las Cortes de Aragón, Ramiro Domínguez.

CANDIDATURAS

En cuanto a las candidaturas para las elecciones autonómicas de 2023, el coordinador autonómico de Cs-Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha dicho que el procedimiento está abierto en el conjunto de España, que en algunas comunidades ya se están designando. "En Aragón iremos siguiendo los tiempos", ha señalado, quejándose de que "otros partidos están más en primera línea y no generan tanta expectación".

Ha manifestado que "al frente de las listas va a estar la gente más capacitada, más preparada, cuya lealtad está fuera de toda duda", añadiendo que "lo de menos" es su futuro político personal.

Pérez Calvo no ha querido opinar sobre la decisión del diputado de Cs Aragón Ramiro Domínguez de abandonar la formación naranja si él e Inés Arrimadas no dimiten. "Hay un proceso abierto de refundación para que cada cual pueda hacer sus planteamientos y es un cauce abierto", por lo que no perderá "ni un minuto" en "quien quiera hablar de su libro".

"Hay una parte del partido que puede estar descontenta y otra muchísimo más grande que está mucho más satisfecha y se dedica a trabajar, a aportar por los cauces internos, y no se dedica a hacer sonar las castañuelas", ha indicado Pérez Calvo, para añadir: "Lo que queremos la inmensa mayoría de Cs es que no hagamos el ruido que hacen unos pocos".

Sobre los censos, que los detractores de la dirección nacional han solicitado, Pérez Calvo ha hecho notar que "no salen de hoy para mañana" y que Cs sería una "república bananera" si los distribuyera "por whatsapp o por mensajero". Al respecto, Edmundo Bal ha comentado que "si ya tienes la asamblea ¿para qué quieres el censo?".

ÁLVAREZ DE TOLEDO

Por otra parte, Edmundo Bal ha comentado que "no está abierta la puerta" de Cs a la diputada del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. Sí existe "una relación de amistad y mucho cariño" de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, con Álvarez de Toledo, señalando de esta última que es "una mujer valiente", de la que discrepa "de muchas cosas", a lo que ha añadido que "la disciplina de partido es una de las cosas importantes que uno debe respetar".

De Álvarez de Toledo ha destacado su "nivel intelectual descomunal", recalcando que comparte con ella el ideario liberal, pero "también existen fuertes discrepancias", de forma que "no hay ninguna aproximación más allá de lo puramente personal".

Ha recordado que ambas provienen de Cataluña, donde "durante años y años se silenció la voz de los constitucionalistas por el yugo fascista del separatismo" y "eso de convivir en una misma trinchera, luchando contra un enemigo que quiere acallar tu voz une mucho".

Sobre Cataluña, ha aprovechado para expresar que "ahora los CDR --Centros de Defensa de la República-- no salen a la calle, se han peleado y parece todo solucionado", pero "no está arreglado".

A su juicio "es indignante que el PSOE, en un error histórico, ofrezca a ERC el sostenimiento del Gobierno de la Generalitat, que rompe la convivencia entre los catalanes", por lo que se ha preguntado si el PSOE se ha convertido en "una sucursal" del PSC, advirtiendo de que "esta responsabilidad histórica va a perseguir a Sánchez y al PSOE los próximos años".

Para Edmundo Bal, "el PSOE está en un camino hacia un barranco" y para que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pueda "sostenerse un día más", le lleva a "contentar" a ERC, lo cuál es "una vergüenza y una irresponsabilidad política muy grande del PSOE".