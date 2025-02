Bancalero afirma que todas las CCAA apoyan reformar el Estatuto Marco de Sanidad, pero no están de acuerdo "en el cómo"

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha subrayado que todas las Comunidades Autónomas ven "necesaria" la actualización del Estatuto Marco de Sanidad, pero no están de acuerdo "en el cómo", y ha acusado a la ministra, Mónica García, de "deslealtad institucional" por haber abierto "el melón" sin contar con las autonomías.

Así lo ha manifestado Bancalero tras la reunión del Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, celebrada este miércoles a petición de las Comunidades Autónomas para pedir información sobre el anteproyecto del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios sanitarios.

El consejero aragonés ha reprochado a García que haya generado "un ruido que incomoda a los profesionales" y que les está llevando a manifestarse por haber adelantado "determinados ámbitos" del contenido del nuevo Estatuto. Unas "quejas", ha continuado, que son "contra el Gobierno de Sánchez, que es quien ha abierto este melón saltándose lo que es el procedimiento de contar con las Comunidades Autónomas".

Por ello, las Comunidades Autónomas le han afeado la "falta de reconocimiento institucional" y han planteado al Ministerio la necesidad de contar con una memoria económica y con una planificación de recursos humanos ante la falta de profesionales que sufren en la actualidad.

"La falta de planificación y la falta de memoria económica nos lleva a que ninguna estemos de acuerdo", ha expresado Bancalero, quien ha lamentado que Sanidad "sigue olvidándose" de las autonomías y se está "focalizando" en otras organizaciones, como las sindicales.

EL DOCUMENTO INCLUYE "LÍNEAS ROJAS"

En cuanto al documento, ha admitido que hay "algunos artículos" en los que están de acuerdo, otros en los que "se podría dialogar", pero ha recalcado que hay otros que son una "intromisión" en las competencias autonómicas y que incluyen "algunas líneas rojas" que no quieren cruzar.

Ha concretado que hay intromisiones en lo relacionado con "determinados complementos" o con las exclusividades. Por ejemplo, ha señalado que Aragón eliminó el pasado mes de junio la exclusividad para las jefaturas de servicio y de sección, manteniéndolas para los cargos directivos.

En este sentido, ha rechazado que se exija esta dedicación a los profesionales MIR porque supone que "durante cinco años les quieren coartar su libertad para ejercer libremente su profesión". Se ha opuesto también a que el Ministerio entre a hablar de negociación colectiva cuando son las Comunidades las que tienen las reuniones con las mesas sectoriales.

En todo caso, Bancalero ha indicado que se trata de "un documento vivo", "queda mucho por trabajar" y que el propio Ministerio de Sanidad ha reconocido que "queda mucho por delante".

"Un Estatuto Marco en el que tienen que entrar todos los profesionales sanitarios, con el consenso de las Comunidades Autónomas, no podemos hablar de sacarlo hoy y que se ejecute dentro de diez años; que nosotros hagamos una cosa hoy y que se la traguen lo que vengan detrás", ha añadido el consejero aragonés, quien ha asegurado que "estas no son formas de trabajar", al menos no en el PP, que "ha venido a solventar los problemas de los ciudadanos, no a crear un problema hoy y que lo solucione el que venga detrás".