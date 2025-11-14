Bancalero destaca el incremento de 1.275 efectivos en el Salud en tres años

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha puesto de relieve este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes, el incremento de 1.275 efectivos en el Salud en los últimos tres años. Le ha interpelado el diputado del PSOE Iván Carpi.

Bancalero ha apuntado que en octubre de 2022 había 26.652 efectivos en el Salud y en octubre de 2026 eran 26.709, con 27.627 trabajadores en octubre de 2025, 1.275 más que hace tres años, "cuando gestionaba la izquierda", un 5% más. Ha rechazado "las medias verdades" del PSOE.

El titular de Sanidad hecho notar que el impulso a la concertación se lleva a cabo en la misma cantidad que el PSOE redujo el transporte sanitario. "Las medidas que se están tomando funcionan, queremos haya cada vez menos aragoneses en listas de espera y esperen menos a ser operados", ha manifestado.

Los socialistas bajaron un 4% el gasto en sanidad y el Ministerio ahora lo ha rebajado un 46%, ha criticado, y en recursos humanos también recortaron los socialistas en la legislatura anterior, ha añadido.

En la Mesa Sectorial se ha aprobado el plan de recursos humanos y se están cumpliendo los compromisos de salida de la huelga sanitaria, ha continuado Bancalero, tras lo que ha realzado la creación de la gerencia única y se está implementando la mejora de la Atención Primaria en la ciudad de Zaragoza. "Nosotros cumplimos nuestros compromisos".

También ha hecho notar el refuerzo de la cobertura de plazas en puestos de difícil cobertura. "Dígame dónde están los recortes, por lo menos en recursos humanos", le ha retado. Ha recordado que el presupuesto de sanidad aumentará un 8% si se aprueban los presupuestos de 2026.

MÁS PRIVATIZACIONES

El diputado del PSOE Iván Carpi ha afirmado que el crédito presupuestario para privatizaciones ha aumentado, con 11,8 millones más para conciertos sanitarios, autorizando el Departamento este mes un nuevo contrato de 30 millones de euros: "Ahí esconden todos sus deseos", ha dicho, asegurando que los populares "han venido a privatizar" y para eso "buscan reducir el número de profesionales" en la red pública.

Ha alertado del "importante" recorte en el Hospital de Barbastro y en el San Jorge de Huesca, también en el Provincial de Zaragoza, y "el cierre masivo de 682 camas este verano".

"Su furor recortador tiene su cénit en la Primaria", con menos médicos en Bujaraloz, Ayerbe o Santa Eulalia del Campo y menos enfermeras en Aínsa o San José Norte: "Su política sanitaria es reducir las plantillas y hacer la atención sanitaria lo menos accesible para la ciudadanía". "¿Cuál es la excusa?", ha preguntado.

Carpi ha apuntado que hay 85 personas menos trabajando en la red sanitaria pública desde que gobierna el PP, un 0,87% menos, cuando la media española es del 0,31% más: "Ustedes van en la dirección contraria", le ha reprochado, lamentando que el único esfuerzo del consejero es "controlar el relato". Ha defendido las recientes movilizaciones por la sanidad pública.

"La salud no puede esperar ¿cuánto va a tardar en rectificar?", ha preguntado Carpi a Bancalero, indicando que "se atienden más urgencias que nunca y su única ocurrencia es quitar profesionales", a lo que ha añadido que "la sanidad privada es su patrón".