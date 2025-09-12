Bancalero presume de las listas de espera y Carpi (PSOE) le reprocha la saturación de los hospitales

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, este viernes en un momento de su intervención en el Pleno de las Cortes. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo aragonés y el grupo parlamentario socialista han escenificado un nuevo duelo dialéctico en el Pleno de las Cortes sobre la gestión de la sanidad en un debate centrado en la situación de las urgencias y de la atención continuada en el que el consejero José Luis Bancalero ha esgrimido como logro la menor subida de las listas de espera en periodo estival desde que hay datos y el diputado socialista Iván Carpi le ha acusado de cerrar puntos de atención continuada y saturar la atención hospitalaria y de urgencias.

El portavoz socialista en materia sanitaria ha apuntado el incremento de la atención hospitalaria y se ha hecho eco de varias informaciones sobre pacientes esperando atención. Una "saturación" que considera viene causada por "las carencias" que el consejero ha provocado en la atención primaria.

"La sociedad no encuentra la atención que busca en los centros de salud y la busca en los hospitales. ¿No le parece obvio? ¿Qué prueba necesita más para reconocer que sus medidas han fracasado otra vez?", ha planteado Carpi sobre datos de demoras en centros urbanos y rurales de entre uno y dos meses que "asustan", pensando en lo que pueda ocurrir en el invierno con el pico epidémico de las enfermedades respiratorias.

Bancalero ha asegurado que no se ha cerrado ningún punto de atención continuada y ha apelado una vez más a la herencia recibida: "Ahora estamos recogiendo lo que ustedes nos dejaron", recordando el acuerdo sobre el máximo de horas y pacientes que dejó acordado con los sindicatos médicos el gobierno socialista "con una planificación nula".

Unos argumentos que no han convencido al socialista Carpi, que ha reprochado a su oponente dialéctico el "no estar en la realidad" y que dedique su tiempo a "evitar que los ciudadanos sepan la verdad". Una realidad para la que ha encontrado como ejemplos la amortización de una plaza de médico en la UCI del Hospital Provincial de Zaragoza, la solicitud de la Justicia de Aragón para cubrir las vacantes del Hospital de Barbastro y la derivación de pacientes por falta de especialistas este verano.

También ha cuestionado los datos de las listas de espera, que según Carpi ofrece un "balance negativo" por cuanto ha crecido en el conjunto de especialidades --exceptuando oftalmología-- en 213 pacientes desde que gobierna el PP.

"Y lo más importante, las demoras en consultas están en las peores cifras de la historia de la sanidad aragonesa. Si no se ve al paciente, si no se le diagnostica y no le indican la intervención, es imposible que le operen, con lo cual sus cifras no muestran la realidad, están artefactadas por su propia incompetencia, señor Bancalero", le ha reprochado.

Por su parte, el consejero ha defendido las mejoras introducidas en la atención sanitaria, la cartera de servicios, los medicamentos, los programas de vacunación, los proyectos tecnológicos, las listas de espera y la mayor atracción de talento.

Además, ha asegurado que su departamento está adoptando medidas para acelerar la atención de los pacientes tanto mediante el refuerzo del personal como la mejora de las instalaciones. Y sobre la atención continuada, ha dado cuenta de la publicación en el BOA de los trámites necesarios para su implantación.