La Banda de Música 'La Moncaína' viaja a Basauri (Vizcaya) por el 40 aniversario del grupo local Danbolin

Miembros del grupo vasco Danbolin junto a músicos de la Banda de Música 'La Moncaína' en el 170 aniversario de la agrupación aragonesa. - BANDA DE MÚSICA 'LA MONCAÍNA'

SAN MARTÍN DE LA VIRGEN DEL MONCAYO (ZARAGOZA), 22 (EUROPA PRESS)

La Banda de Música 'La Moncaína' de San Martín de la Virgen del Moncayo será protagonista el próximo sábado, 29 de noviembre, en la localidad vizcaína de Basauri, donde participará en un concierto extraordinario con motivo del 40 aniversario del grupo local Danbolin, una de las formaciones musicales más emblemáticas del municipio vasco.

La invitación surge del estrecho vínculo creado entre ambas agrupaciones durante los últimos años, desde que 'La Moncaína' se desplazara por primera vez a Basauri en 2013, una visita que fue devuelta por Danbolin ese mismo año, ha informado la Banda.

La última colaboración ha sido la visita de Danbolin y Edurre a San Martín de la Virgen del Moncayo en junio de 2023 por el concierto celebración del 170 aniversario de 'La Moncaína', que ahora devuelve la banda aragonesa en un nuevo encuentro musical que fortalece la relación cultural entre ambos territorios.

Para 'La Moncaína', este viaje supone "una oportunidad única para compartir escenario con una formación tan querida en Basauri y celebrar su trayectoria desde el respeto y la admiración".

MÚSICOS, DANZANTES Y JOTEROS

El concierto, que tendrá lugar el 29 de noviembre, a las 19.30 horas, en el Social Antozikia, reunirá a músicos, danzantes y joteros de distintas generaciones en un programa que combina obras de repertorio clásico de banda con piezas contemporáneas y arreglos populares.

Para ello, la Banda de San Martín del Moncayo ha preparado un repertorio variado que pretende rendir homenaje al espíritu festivo y participativo que caracteriza a Danbolin.

Habrá una parte individual y una parte colaborativa con Danbolin en la que destaca el estreno de manera conjunta y con la participación de 'La Moncaína' de la suite 'Urteurren' que ha sido regalada a Danbolin por Vizkaiko Gaiteroak.

En total, participarán en el concierto más de 180 entre el grupo anfitrión, Vizkaiko Gaiteroak, Edurre, 'La Moncaína' y dos parejas de bailadores de Blasón Aragonés para interpretar la jota final de 'Estampa Aragonesa', de Julio Nuel.

El acto será presentado por la actriz y cantante Basauritarra Itziar Ituño, conocida especialmente por su papel en la famosa serie 'La casa de papel'. Además de la actuación, los miembros de la banda aprovecharán la jornada para conocer de primera mano la vida cultural de esta localidad vasca.

"Estos intercambios nos enriquecen como músicos y como personas. Son experiencias que fortalecen la convivencia y el entendimiento entre territorios", ha destacado el director de 'La Moncaína', José Luis Albalate.

Por su parte, el grupo Danbolin ha querido subrayar la importancia de celebrar cuatro décadas de música con la presencia de una banda invitada: "Es un aniversario muy especial y queríamos compartirlo con una agrupación amiga. 'La Moncaína' encaja perfectamente con el espíritu que ha guiado nuestra labor desde 1984".

El viaje a Basauri será, en definitiva, una cita marcada por el encuentro, la convivencia en torno a la música, el folklore, la tradición y la celebración conjunta de la trayectoria cultural que cumple cuarenta años en Basauri de la mano de Danbolin.