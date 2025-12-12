La Banda de música de la Sierra de Algairén ofrece este sábado un concierto en homenaje a Ramón Borobia

Banda de la Sierra de Algairén - DPZ

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Banda de música de la Sierra de Algairén va a ofrecer el próximo sábado, 13 de diciembre, el segundo de los conciertos organizados en homenaje al compositor y organista y fundador de la Banda del Hogar Pignatelli, Ramón Borobia.

Será a las 19.00 horas en la iglesia de Santa Isabel de Portugal de Zaragoza y es uno de los actos que ha organizado la institución provincial para rendir homenaje a Ramón Borobia coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento.

El acceso es libre hasta completar el aforo y la apertura de puertas se realizará 30 minutos antes de la actuación. Ramón Borobia Cetina nació el 15 de febrero de 1875 en Zaragoza. Ha sido uno de los músicos más importantes que ha dado Aragón.

Fue director del Orfeón Zaragozano, maestro organista de la capilla del Pilar y de la iglesia de San Pablo, director y profesor de la Escuela de Música de Zaragoza y del Conservatorio Oficial así como director de la Banda de Música de la Diputación de Zaragoza.

Compuso obras de género didáctico, festivo, lírico, religioso, pasodobles, bailables, obras de cámara, himnos y para banda muy reconocidas pero quizá sea más conocido por haber compuesto la célebre "Jota de los toros" que se toca a la salida del sexto astado en la plaza de la Misericordia.

La Banda de Música de la Sierra de Algairén es una asociación sin ánimo de lucro que promueve la interpretación del repertorio sinfónico para banda y orquesta de viento. Está formada por unos 50 músicos, todos ellos o bien profesionales, o bien estudiantes de conservatorios y escuelas de música, o bien músicos amateurs de largo recorrido. Está sostenida por la Agrupación Musical de Almonacid de la Sierra y por la Banda de Música de Cosuenda.

Ha sido finalista en el certamen de pasodobles de la provincia de Zaragoza y ha actuado en diversos festivales y conciertos en diversos puntos de Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, La Rioja y las Islas Canarias. En abril de 2017, la banda participó en el Certamen Internacional de Bandas Vila de la Sénia.

Además, participa como banda anfitriona en el Festival Nacional de Bandas de Música 'Vientos de Algairén'. Ha sido dirigida por David Báguena desde su fundación hasta diciembre de 2022, por María del Barrio desde enero de 2023 hasta el 10 de septiembre de 2023 y desde el 11 de septiembre de 2023 es dirigida por José Antonio Bellid