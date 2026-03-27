Barbastro (Huesca) espera un impacto económico de más de 1,5 millones esta Semana Santa

Procesión del Santo Entierro de Barbastro. - AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 27 (EUROPA PRESS)

La Semana Santa de Barbastro, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y que cada año moviliza a 2.600 cofrades encuadrados en siete cofrafías que organizan 11 procesiones y atrae a 15.000 personas, generará un impacto económico que superará los 1,5 millones de euros, según el Ayuntamiento de la capital de la Comarca oscense del Somontano.

Los visitantes, que llegan a la ciudad principalmente entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, generan un gasto mínimo por persona y día de 100 euros en el comercio y la hostelería locales, ha informado el Consistorio barbastrense.

"Es el cálculo habitual que, en el caso de eventos, se hace para Barbastro. Es una cifra estándar, pero en muchos casos puede ser superior si contamos compras, hospedaje y gasto en bares y restaurantes", ha explicado la concejala de Turismo, Blanca Galindo.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE SEGURIDAD

Al tiempo, la Policía Local activa desde este mismo viernes un dispositivo especial que incluirá vigilancia estáticas y a pie en puntos estratégicos de la trama urbana --especialmente en la zona centro, por donde transcurren las procesiones-- y también en las entradas de la ciudad.

Así, se pondrá en marcha un dispositivo similar al de cada año, con controles de velocidad, de alcoholemia y de drogas en las entradas de Barbastro, ha señalado el subinspector de la Policía Local, Daniel Beguería.

"En la zona centro, donde se concentran las procesiones, dispondremos señalización circunstancial indicando los cortes de vías y los itinerarios alternativos", ha indicado Beguería, quien ha recalcado que el objetivo es "garantizar el lucimiento y la seguridad de las procesiones", así como la movilidad en la ciudad.

"El volumen de visitantes también genera desafíos, pero disponemos del personal y los medios técnicos necesarios para garantizar la seguridad de todos", ha añadido el subinspector, quien ha reiterado que movilizarán también medios móviles y la unidad de drones ya que la Semana Santa es "el evento más importante del año", por lo que van a hacer "todo lo necesario y más".

Por su parte, el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, ha destacado que la localidad se muestra como "una ciudad acogedora, hospitalaria y orgullosa de sus tradiciones".

Como alcalde, ha dado las gracias a la Junta de Cofradías y, en particular, a todos los cofrades barbastreneses y al resto de personas que, desde sus respectivas responsabilidades, hacen que la Semana Santa de Barbastro sea cada año "un ejemplo para todos".