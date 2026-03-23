Barbastro reforzará su Policía Local con seis nuevos agentes a partir del 1 de abril

El acto de clausura del Curso, que han contado con la presencia del Alcalde Fernando Torres y el Subinspector de la Policía Local de Barbastro Daniel Beguería, se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Zaragoza - AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

BASRBASTRO (HUESCA), 23 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Barbastro incorporará esta primavera seis nuevos agentes que se integrarán plenamente en la plantilla a partir del próximo 1 de abril, una medida con la que el Ayuntamiento busca reforzar el servicio y mejorar la atención a la ciudadanía en materia de seguridad.

Los nuevos efectivos han finalizado este 23 de marzo su formación tras completar la 28ª edición del Curso de Formación para el Ingreso en los Cuerpos de Policía Local de Aragón, un programa que ha reunido a un total de 71 alumnos y que ha destacado este año por una novedad significativa: la participación, por primera vez, de agentes procedentes de la convocatoria unificada de oposición impulsada por el Gobierno de Aragón para cubrir las necesidades de distintos municipios.

El curso, con más de 500 horas lectivas, ha combinado formación presencial y telemática y ha abordado contenidos en áreas jurídica, técnico-policial, operativa, socioprofesional, así como tráfico y seguridad vial. Este itinerario formativo tiene como objetivo garantizar una preparación integral de los agentes antes de su incorporación a sus respectivos destinos.

El acto de clausura se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Zaragoza y ha contado con la presencia del alcalde de Barbastro, Fernando Torres, y del subinspector de la Policía Local, Daniel Beguería, entre otras autoridades. Durante el acto, se ha puesto en valor tanto el esfuerzo del alumnado como el papel clave de la formación en el modelo de seguridad pública en Aragón.

El alcalde ha subrayado la importancia de esta incorporación para el municipio y ha destacado el perfil de los nuevos agentes. "Se trata de profesionales capaces, motivados, bien formados y con la vocación de servicio y el compromiso imprescindibles para afrontar los retos actuales de la seguridad local", ha señalado. Asimismo, ha añadido que el Ayuntamiento confía en que "desempeñarán una gran labor en Barbastro y contribuirán a que la ciudad sea todavía más segura".

Con esta incorporación, el consistorio da un paso más en el refuerzo de un cuerpo que cuenta con una larga trayectoria, ya que la Policía Local de Barbastro fue fundada en 1921. La llegada de nuevos agentes permitirá fortalecer la operatividad del servicio, mejorar la cobertura en distintas áreas y atender de forma más eficaz las demandas de la población.

Además, la integración de estos seis policías se enmarca en un contexto de renovación y modernización de los cuerpos de seguridad locales, en el que la formación continua y la coordinación entre administraciones se han convertido en pilares fundamentales.

A partir del 1 de abril, los nuevos agentes comenzarán a prestar servicio de manera efectiva en la ciudad, incorporándose a las labores diarias de vigilancia, control del tráfico, prevención y atención directa a los vecinos. Su llegada permitirá optimizar los recursos disponibles y consolidar un modelo de seguridad más cercano, eficiente y adaptado a las necesidades actuales de Barbastro.