Beamonte advierte de que el PP es "la única alternativa real al gobierno radical de izquierdas de Lambán"

Publicado 22/05/2019 12:58:35 CET

ZARAGOZA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Luis María Beamonte, ha advertido este miércoles de que el Partido Popular es "la única alternativa real al gobierno radical de izquierdas" que ha presidido el socialista Javier Lambán, a quien ha acusado de utilizar el Ejecutivo autonómico en beneficio del PSOE y como "laboratorio" de la izquierda.

Beamonte ha visitado una de las mesas informativas del PP instaladas en esta jornada en la plaza de las Canteras, en el zaragozano barrio de Torrero, donde ha remarcado que el PP ha sido en esta legislatura "el único partido que ha hecho una oposición real" al gobierno en las Cortes y el Ayuntamiento de la capital.

El grupo popular ha ejercido su labor de control al gobierno "sin renunciar a acuerdos", como los que se han alcanzado con el techo de gasto, los impuestos o el pacto por la ciencia, ha recordado Beamonte, para criticar que Podemos ha estado condicionando la acción del Ejecutivo y, al mismo tiempo, haciendo oposición y "el sectarismo de Lambán ha impedido que llegáramos a acuerdos en otras materias".

Ha considerado que el candidato del PSOE a la reelección, Javier Lambán, "busca el sillón" y ha advertido de que "el PSOE en Aragón es como el PSOE en España y Lambán es como Sánchez. Si se quiere más Sánchez y más Lambán habrá más impuestos, más gasto y más utilización de las instituciones en beneficio del PSOE", ha dicho tajante.

En este sentido, ha lamentado que este martes el candidato socialista, Javier Lambán, utilizara su cargo como presidente para visitar las obras de la nueva planta de Guissona en Épila o, en las últimas semanas, para realizar otros anuncios, lo que ha calificado como "una indecencia".

UN INFIERNO FISCAL

Asimismo, ha preguntado qué derechos habían perdido los aragoneses y cuáles se han recuperado, para advertir de que Aragón, en estos cuatro años, "ha perdido el tren del crecimiento económico" y ha sido "un infierno fiscal" cuya recaudación, además, "no ha ejecutado". "Todo el infierno fiscal que han tenido que pasar los aragoneses no ha servido para nada porque no se ha gastado", ha afirmado Beamonte.

Ha estimado que el gobierno PSOE-CHA no ha sabido aprovechar los recursos de la Comunidad, como el FITE, los Miner o Motorland, "no ha impulsado ni un solo sector estratégico" ni, en su opinión, a apoyado a las empresas, emprendedores y autónomos en el medio rural.

El candidato popular ha estimado que Lambán debería "sonrojarse y decir la verdad", que el "experimento de la izquierda ha fracasado" y Aragón necesita "seguridad, diálogo y propuestas". Por todo ello, Beamonte se ha dirigido "a muchos aragoneses que desconfían del PSOE" y que encuentran tibieza en otras fuerzas políticas, para remarcar que "la única alternativa real al gobierno radical de izquierdas de Lambán es el PP".

"La alternativa es exclusivamente el PP", ha reiterado Beamonte, al opinar que Lambán "está desesperado por el miedo a perder el sillón del Pignatelli" y ha pedido al resto de partidos "claridad" para conocer antes de las elecciones si apoyarían al PSOE, en caso de que gane los comicios, para gobernar de nuevo. "El PP no votará al PSOE, es evidente, y pido al resto de fuerzas que se definan al respecto", ha concluido.