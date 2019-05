Beamonte (PP): "Estas elecciones son una oportunidad para echar el freno de mano al PSOE"

Publicado 23/05/2019 8:59:52 CET

El presidente del Partido Popular (PP) de Aragón, Luis María Beamonte, candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico, ha aseverado --en una entrevista con Europa Press-- que "estas elecciones son una oportunidad para echar el freno de mano al PSOE".

Ha dicho que, con un Gobierno del PP, Aragón "ganaría certidumbre, tranquilidad, no vivir los sobresaltos que hemos estado viviendo estos años, sobre todo una economía más pujante que la que tenemos en estos momentos y un modelo impositivo justo".

También "una educación en libertad, que los padres no tengan que volver a salir a la calle a pedir libertad para elegir el centro que quieren para sus hijos, y una sanidad más justa, donde se haga una reestructuración del escenario sanitario para que las carencias que hemos vivido no se den, sobre todo en el medio rural, y todo lo que significan las listas de espera y la falta de especialistas".

Ha subrayado que Pedro Sánchez "está siendo apoyado por todos sus secretarios generales autonómicos, cuenta con su silencio cómplice", es decir, que "no es que Sánchez vaya por un sitio y Lambán por otro", sino que "van todos en la misma dirección", criticando el "sectarismo ideológico" de Sánchez.

"Al PSOE hay que hacerle ver que esta España sigue funcionando bajo esos parámetros de convivencia que nos dimos el conjunto de los españoles en el 78".

A juicio de Luis María Beamonte, "no hay peor política social que llevar a un país a la ruina dos veces, mandar a 3,5 millones de personas al paro, como ha hecho el PSOE: eso sí es anti-política", mientras que el PP --ha dicho-- "lo que hace es generar oportunidades, empleo; ya lo vivimos en 1996 y 2011".

MÁS INCENTIVOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Para Beamonte, "la economía en Aragón podía estar muchísimo mejor de lo que estaba, da pena que no hayamos aprovechado las oportunidades, que no haya incentivos importantes a la actividad económica, que no se apoye de manera decidida a los autónomos, a los emprendedores, que sirven para generar empleo".

Ha advertido de que la presión fiscal "ha sido un freno absoluto" y de que Aragón es la segunda comunidad con menos atracción empresarial por cuestiones fiscales y la segunda donde más se grava a las clases medias.

"Lambán ha anunciado infinidad de cosas, pero se han materializado muy poquitas", ha proseguido el candidato del PP, quien por otra parte ha indicado que "sin perjuicio de ayudar a quienes quieran venir a generar empleo, no se nos pueden olvidar los que ya están aquí produciendo".

"Al Gobierno de Aragón mucha gracia no le ha tenido que hacer" el anuncio en 2018 del cierre en 2020 de la Central Térmica de Andorra (Teruel), una "decisión sectaria ideológicamente de la ministra", y ha exigido: "No pongamos piedras en el camino".

"¿Qué transición energética se puede hacer, qué proceso de reindustrialización?", se ha preguntado Beamonte, criticando que desde el PSOE "se sacan balones fuera" y hace promesas que "no se concretan en nada" mientras "ha puesto una alfombra a Enel para que cierre" la central.

También ha dicho que "solo se genera empleo si la actividad económica es fuerte, y la economía necesita estímulos", así como medidas para que la transformación agroalimentaria se quede aquí y generar más actividad en el sector del metal, y también una reforma fiscal: "España tuvo una crisis, se bajaron los impuestos y se generaron cuatro millones de puestos de trabajo y se empezó a recaudar más".

"No puede ser que nuestra comunidad sea la segunda con los impuestos más altos de toda España, que eso venga a suponer noventa y tantos millones al año y que solamente en 2018 alrededor de 220 millones se hayan quedado sin ejecutar".

La subida fiscal "ha sido insustancial para lo que es el funcionamiento de la propia comunidad", ha considerado Luis María Beamonte, rechazando "el planteamiento recaudatorio voraz que no ha tenido en cuenta las realidades de Aragón y ha sido un freno para el desarrollo de esta comunidad autónoma".

"Cuando se bajan los impuestos a corto plazo hay más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, más inversiones, transacciones, consumo, más IVA, y esto significa que se generan oportunidades", ha aseverado el candidato a la Presidencia de Gobierno de Aragón, agregando que "la subsidiación siempre lleva a la miseria".

En este contexto, ha asegurado que "la peor política social que puede tener un país es que gobierne el PSOE", proclamando que "Lambán y Sánchez son sinónimo de sangrar el bolsillo de los ciudadanos".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Para el candidato del PP, el nuevo sistema de financiación se debe diseñar "pensando en todas las comunidades autónomas, teniendo en cuenta todos los elementos de solidaridad y no estando dispuestos a premiar a nadie por cuestiones políticas".

Con Rodríguez Zapatero, "se premió la población de una manera excesiva, en detrimento de otros criterios, y Aragón salió perdiendo, y los Presupuestos que tenía previstos Pedro Sánchez ya anunciaron un 66 por ciento de inversiones para Cataluña".

A su juicio, "tiene que primar el coste real y efectivo de los servicios como garantía de igualdad del conjunto de los españoles" porque los populares "defendemos la igualdad de oportunidades, que los servicios básicos fundamentales lleguen a cualquier rincón de Aragón".

EDUCACIÓN

La Educación "es una cuestión de libertad y calidad, de que los padres puedan elegir el centro que quieran para sus hijos", ha continuado el candidato del PP, recordando que "la concertada y la pública han convivido perfectamente en este país", pero "ha llegado el sectarismo de la izquierda para intentar que los alumnos estén adoctrinados y queremos que sean sus familias y ellos los que tomen sus decisiones".

En su opinión, "hay que valorar más la FP y adecuarla a las necesidades del mercado laboral", con medidas como potenciar más la modalidad dual, modificar algunos grados y "ver lo que más encaja en cada lugar", todo lo cual es "un proceso importante", pero "tenemos que formar a las personas para que se incorporen a los espacios de mercado que se demandan en cada uno de los lugares".

PACTO POR LA SANIDAD

En cuanto a la política sanitaria, ha apostado por definir "bien claro" el papel que tiene cada uno de los hospitales, "cuáles son los de referencia" y promover una "perfecta cooperación entre atención primaria, hospitalaria y socio-sanitaria" para apoyar a las personas mayores, mejorar la atención a la dependencia para que "no solamente se evalúen los expedientes de grado I, también los de grado III, y que exista una buena disposición para atender las necesidades de los colectivos de personas con capacidades distintas".

"El gran fracaso de este Gobierno es la sanidad sin ninguna duda y toca un gran pacto por la sanidad para poner en orden esta situación porque sin salud las demás cosas pasan a un escenario secundario".

TRAS EL 26M

El candidato del PP ha apuntado se podría identificar con "muchísimas" propuestas de Cs, "un partido de centro, moderado, que comparte con el PP muchas cosas en economía y crecimiento", por lo que se sentiría "muy cómodo" coaligándose con este partido, aunque no se plantea pactos hasta después de las elecciones.

Respecto a Vox, Beamonte ha añadido que "si en su día aceptamos la realidad institucional de Podemos porque lo decidieron los ciudadanos, si mañana hay otra formación que forma parte de la realidad del Parlamento, con el mismo respeto lo aceptaremos".