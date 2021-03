Beamonte (PP) propone crear una Comisión parlamentaria para analizar los fondos europeos para paliar la crisis

ZARAGOZA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha propuesto crear una Comisión especial de estudio en las Cortes de Aragón para analizar cómo se distribuyen los fondos europeos Next Generation y React-EU destinados a paliar los efectos socio-económicos de la COVID-19 con ayudas a proyectos empresariales y reformas de la economía regional.

Luis María Beamonte ha expresado, en rueda de prensa, que es necesaria la presencia del conjunto de fuerzas políticas del Parlamento y de expertos para analizar este asunto para que las decisiones "sean lo más sólidas posible y tengan la mayor unanimidad", lo que dará "dosis de transparencia frente a la discrecionalidad que acompaña el proceso", de ahí su propuesta.

"No queremos ser los que tomen decisiones", sino "participar de la información y aportar las sugerencias que se tengan que hacer", ha explicado Beamonte, quien ha aseverado que "lealtad es aprobar la Estrategia de Recuperación, coparticipar en los fondos, en las decisiones".

El objetivo de esta Comisión es "efectuar el seguimiento y conocimiento de la situación de tramitación y gestión de todos los fondos", ha dicho Beamonte, quien ha justificado la propuesta porque "el diálogo es necesario para todo, no solamente para lo que le conviene al Gobierno", al que ha pedido que concrete medidas como el plan de ayudas a la hostelería y que responda a su ofrecimiento para actuar de forma conjunta.

El Ejecutivo de Lambán "deja pasar mes tras mes y nunca llega un solo euro al conjunto de los aragoneses", se ha quejado Beamonte, en cuya opinión "solo la iniciativa privada está imprimiento agilidad, trabajando, y se mueve para desarrollar proyectos en tiempo y forma para que puedan acogerse a los fondos europeos, sobre los que la DGA tampoco concreta nada y no parece que sepa algo", una "inoperancia" que supone "un lastre al empuje y las ganas de recuperación que tiene el conjunto del tejido productivo".

Los populares asisten "estupefactos" al "relato de la lluvia de millones cacareados permanentemente y que no se concretan en nada", en alusión al "sorteo permanente de millones" por parte del Ejecutivo de Lambán. Beamonte ha cuestionado "si se concreta en subvenciones, en compensaciones, en que lleguen empresas y se generen miles de puestos de trabajo, en convenios de transición justa", lamentando que "no se concretan más que en anuncios" porque con Lambán "donde hay un problema, simplemente hay un anuncio, autobombo, poco de seriedad y humidad, pero ni una solución".

Una semana después de que el Consejo de Ministros aprobase un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para toda España el Gobierno de Aragón no ha dicho qué sectores se pueden quedar fuera y las comunides autónomas "piden claridad".

"Tener una agenda política y social es más que decir que queremos un Aragón verde, sostenible y social; es hablar de muchas otras cosas", ha continuado Beamonte, quien ha agregado que "hablar de banalización política debe ser más que intentar elevarse por encima del bien y del mal".

Aragón está funcionando porque "hay miles de aragoneses que están sufriendo el auténtico tormento de la grave situación económica", ha considerado el líder del PP aragonés, al tiempo que ha exigido "humildad" al Gobierno en un periodo de "incertidumbre".

MÁS IMPLICACIÓN

Beamonte ha aseverado que el Gobierno de Aragón "cada vez se implica menos en el territorio" porque los consejeros "cada vez están más aislados en los despachos" pese a que ya ha pasado más de un año desde el inicio de la pandemia, con más de 3.300 aragoneses fallecidos, "miles de familias rotas", más de 87.000 desempleados, 16.000 trabajadores en ERTE, más de 5.000 negocios cerrados y más de 1.200 personas en lista de espera para la atención a la dependencia fallecidas. "La realidad económica y social es muy dura".

El presidente del PP regional ha restado valor a los argumentos del Ejecutivo regional, señalando que la media española de varios indicadores, con peores datos que la regional, "es simplemente un desastre", añadiendo que el Gobierno de Javier Lambán hace anuncios "permanentemente" que "no se concretan en nada" mientras "se pasan el día alardeando de la supuesta paz social y política en Aragón".

A su juicio, "Lambán confunde la supuesta estabilidad con la inoperancia absoluta de su Gobierno", que es "muy lento y poco ejecutivo". Por este motivo "no sirve decir que estamos bien, que no pasa nada", ha continuado Beamonte, quien ha recomendado al Gobierno que pregunte "a quienes han perdido su empleo, quienes no llegan a final de mes, quienes se han arruinado".

UNIÓN TEMPORAL

Según el presidente del PP en Aragón, los socios de Lambán en el Pignatelli "están acomodados sin aportar nada, perdiendo toda la identidad de sus formaciones", desde el momento en que "les vale todo", en el sentido de que "es igual hablar ya de Sucesiones o no, de estaciones de esquí conectadas o no, de trasvases o no, es igual ya todo" porque "lo importante es seguir manteniéndose en los sillones", de manera que "no hay Gobierno en la Comunidad y todo se limita a unas pinceladas concretas de algunos de sus miembros".

El presidente del PP regional ha abundado en la cuestión al decir que "solo hay una unión temporal de una estructura de intereses, en algunos casos en proceso de extinción" con "un presidente que pretende elevarse por encima de todo sin que aporte beneficio a los miles de aragoneses que están pasándolo mal".

Ha urgido a Javier Lambán a "replantearse un cambio de Gobierno" para darle "un impulso importante", insistiendo en cuestionar "qué están haciendo esas tres formaciones y algunos consejeros importantes". Ha aseverado que el pacto de legislatura "tenía como misión única fortalecer las estructuras de algunos partidos que tenían visos de flojedad, cuando no de desaparición".

En otro orden de cosas, Beamonte ha aludido a la movilización convocada por varias organizaciones este sábado en Huesca y Zaragoza para reclamar más vivienda social. Si Podemos e IU --se sumarán a la movilización-- "quieren co-participar en el Gobierno de España, que lo hagan, y si quieren hacer oposición al mismo Gobierno, ellos sabrán sus responsabilidades".

SÁNCHEZ Y LA MONCLOA

A preguntas de los medios de comunicación, Luis María Beamonte ha aludido a la situación en Murcia, donde este jueves la mayoría parlamentaria ha rechazado la moción de censura presentada por el PSOE y parte de Cs. "Sigo pensando que la política se hace desde el centro, desde la moderación, desde el respeto a quien piensa diferente y aceptando las reglas del juego establecidas".

"Ha habido diputados que han presentado una moción de censura contra su propio partido: no sé lo que será", ha proseguido, aseverando que "esas convulsiones que nos están acompañando tienen como epicentro a Pedro Sánchez y el aparato de La Moncloa", es decir, que "no es el PP porque convoque elecciones en Madrid".

"Hagamos culpable al que tiene que ser culpable y no deterioremos la imagen del resto de fuerzas que han actuado en respuesta a una agresión política en toda regla en un momento trágico desde el punto de vista económico, social y sanitario".

Por otra parte, el presidente del PP Aragón ha dejado claro que no ha recibido "ninguna llamada de nadie" de Cs y ha asegurado que el PP no contribuirá a "la desestabilización de ninguna institución bajo ningún concepto", lo que ya ha hablado con el coordinador de Cs, Daniel Pérez Calvo.

Los pactos que PP y Cs alcanzaron para varias instituciones aragonesas "están funcionando con normalidad y es el mejor favor que podemos hacer a los ciudadanos; no vamos a desestabilizar a nada ni a nadie", ha concluido.