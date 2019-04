Beamonte (PP) quiere que salga "al exterior" el sector de la maquinaria agrícola, que necesita 150 profesionales nuevos

Actualizado 04/04/2019 12:18:46 CET

El presidente del Partido Popular en Aragón, Luis María Beamonte, ha apostado este jueves por facilitar desde el Gobierno autonómico la financiación del sector de la maquinaria agrícola para que salga "al exterior" e incremente su competitividad, en un año en el que necesita 150 profesionales nuevos en la Comunidad Autónoma.

Beamonte ha continuado indicando que "el Clúster de la Maquinaria Agrícola necesita otro tipo de medidas más allá de la formación o los incentivos" y ha exigido al Ejecutivo autonómico que "tome cartas en el asunto en cuestiones que han sido lógicas y normales", como las ayudas para I+D+i, al inmovilizado, a los activos fijos nuevos y usados, a "tantas y tantas cosas que se han echado en falta, como las sociedades de garantía, de forma que el sector tenga "elementos de financiación para salir a competir, a intentar que las empresas sean más grandes".

Se ha reunido con el presidente del Clúster de la Maquinaria Agrícola de Aragón, Antonio Alot, en un encuentro en el que se ha quejado de que el Gobierno de Javier Lambán "no ha apostado por la economía en los parámetros que tenía que haber apostado".

A juicio del presidente del PP regional, Lambán "se ha dejado llevar por la inercia de la economía que marcaba el contexto nacional", de manera que "cuando la economía nacional iba bien, Aragón iba bien, pero cuando hemos visto síntomas de desaceleración, Aragón vuelve a estar en una situación delicada".

El presidente del PP aragonés ha apuntado que el Gobierno de Lambán dedica un cuatro por ciento de su presupuesto a las políticas de economía, industria y empleo, comparándolo con Andalucía, que destina más del seis por ciento.

"Lo circunstancial han sido las luchas internas y ver cómo se puede pasar este periodo con anuncios y proclamas, pero no aprobando los Presupuestos" autonómicos, ha continuado Beamonte, aseverando que Lambán ha dejado a la región en "una situación de desasosiego" por la falta de inversión pública. "No puede ser que volvamos a las andadas de 1996 y 2011", cuando "el PSOE nos llevó a la ruina absoluta", ha planteado Luis María Beamonte.

Ha criticado la aprobación, por parte del Gobierno de España de Pedro Sánchez, de varios decretos leyes con un compromiso de gasto de 7.500 millones de euros "en un escenario que no es el que procede dentro de la actuación parlamentaria y, sobre todo, acompañado de cierta indignidad, de cierta deshonra, cual es el pactarlo con personas que entiendo que dejan mucho que desear en cuanto a la decencia, el comportamiento que han tenido a lo largo de su historia".

Así, "que formen parte de la realidad política no significa que todo valga y Pedro Sánchez se debería replantear si con Bildu se pueden pactar estas medidas que, sin perjuicio de que los Presupuestos Generales del Estado no estén aprobados y generen un problema, no son más que una deshonra para el conjunto de los españoles".

La propuesta del PP en economía pasa por tomar nuevas medidas fiscales, algunas específicas para el medio rural, las ayudas al tejido productivo, la adaptación de la formación profesional al mercado laboral y otras relacionadas con el sector primario, la sanidad y las infraestructuras.

"Necesitamos adaptar la realidad de la demanda empresarial a la formación", ha comentado Beamonte, quien ha abogado por incrementar la digitalización de la economía.

NUEVOS EMPLEOS.

El presidente del clúster ha cifrado en 150 el número de oficiales que las 50 empresas del mismo necesitan para este año, llamando la atención sobre la dificultad de encontrarlos en los pueblos e, incluso, en la ciudad: "es muy complicado" porque es una cualificación "especial", ha dicho.

Ha recomendado impulsar la formación dual, de forma que "la gente joven del pueblo que empieza directamente aprenda en el taller que tiene en su pueblo" y tenga como suya esa empresa. "Él ha nacido y se ha formado en la misma empresa, la siente como suya, se ha hecho un profesional cualificado en esa empresa y se queda en su pueblo", con lo que "consolidamos el territorio y las empresas", ha expresado, advirtiendo de que "las empresas familiares se están perdiendo porque no hay relevo generacional".