Beltrán confirma que los migrantes que llegaron a la Base Aérea de Zaragoza no se quedaron en Aragón

Delegación del Gobierno niega problemas de inseguridad con estas personas: "No han robado ni un caramelo en una tienda"

ZARAGOZA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha confirmado este miércoles que las personas migrantes que llegaron a la Base Aérea de Zaragoza, en concreto el pasado 9 de enero, procedentes de Canarias, estaban en tránsito y, después de aterrizar, subieron a unos autobuses que los desplazaron hasta otras comunidades autónomas de acogida, que no ha precisado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Beltrán ha respondido al presidente aragonés, Jorge Azcón, que exigió explicaciones este martes por la llegada de estas personas a la Comunidad, que al estar "en tránsito", no es necesario informar al Gobierno autonómico de este traslado, como sí que se hace con administraciones regionales y locales cuando los migrantes van a ocupar una plaza en Aragón. Por tanto, ha considerado que "se está generando una controversia que no existe".

El delegado del Gobierno ha explicado que el procedimiento ordinario para trasladar a las personas migrantes de Canarias a la península es por medio de líneas regulares que aterrizan habitualmente en el aeropuerto de Madrid-Barajas, desde donde son derivados a los alojamientos que gestionan las entidades de acogida, como Accem, Apip-Acam, Cepaim o Cruz Roja, en diferentes puntos de España.

En esos casos en los que se han activado plazas en Aragón, ha recalcado, la Delegación del Gobierno ha trasladado "escrupulosamente" esta información tanto al Ejecutivo autonómico como a la alcaldía del municipio correspondiente. "Esto ha sido siempre así y lo hemos hecho con toda la normalidad y la relación institucional que tenemos con el resto de administraciones involucradas", ha repetido.

"NO ES NECESARIO INFORMAR"

Sin embargo, ha apuntado que este caso ha sido diferente ya que estos migrantes estaban en tránsito, al igual que en otras ocasiones en los que han sido trasladados por carretera desde Barajas hasta Cataluña y, necesariamente, han pasado por territorio aragonés. En esos casos, ha insistido, "no es en absoluto necesario el tener que informar porque no somos la comunidad autónoma de destino", aunque se ha mostrado dispuesto del presidente o de la consejera si necesitan "mayores aclaraciones".

En este caso concreto, al ser "prácticamente imposible" conseguir billetes en líneas regulares desde las islas durante el periodo navideño, y ante "el estado permanente de saturación" de los recursos en Canarias, el Ejecutivo optó por habilitar vuelos desde el Ministerio de Defensa.

El Gobierno de España, ha remarcado, "lo que hace es poner soluciones a los problemas que se plantean" y hará uso de los vuelos militares cuando no haya plazas en aviones comerciales, como se hace en otras situaciones de emergencia.

Sobre la controversia generada en torno a la comunicación, el delegado del Gobierno ha insistido en que la información sobre los migrantes en tránsito "entorpece" su trabajo diario y no le aporta nada ni al Ejecutivo aragonés ni a la propia Delegación. Además, ha recordado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publica un informe mensual con el nivel de ocupación de estas plazas.

Beltrán ha destacado también que estos migrantes, en muchas ocasiones, cuando ya tienen los papeles, se ponen a trabajar, y ha reiterado que, pese a la controversia generada, en las localidades de acogida, como Mora de Rubielos (Teruel), "no ha habido ni un sólo problema de seguridad". "No ha habido, como anunciaban los agoreros, ni un machetazo en la cabeza ni nada que se le pareciera. Es que no han robado ni un caramelo de una tienda", ha asegurado.

En cuanto a la situación actual, Aragón tiene activadas 977 plazas y la horquilla de ocupación va del 70% en la ciudad de Zaragoza al cien por cien en los recursos situados en otros puntos de la Comunidad, por lo que quedan 30 plazas libres.

EL PROBLEMA ES LA ACOGIDA DE MENORES

Por tanto, Beltrán ha subrayado que "no hay absolutamente ningún problema", porque el destino final de esos migrantes no era Aragón, y ha añadido que donde sí que sigue habiendo problemas es con la acogida de menores.

En ese sentido, ha emplazado a Azcón y a la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, a poner soluciones para dar salida a los menores que permanecen en el archipiélago. "Ahí es donde tenían que estar empleándose a fondo tanto el Gobierno del PP en esta Comunidad Autónoma como en el resto de Comunidades Autónomas", ha remachado, ya que al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, "lo tienen bastante apretado con este tema".

"Dejemos hacer cuando el sistema está funcionando, que es con el traslado de los mayores de edad, y pónganse, por favor, a trabajar con el tema de los menores", ha subrayado. Un "primer paso" sería la acogida de 20 menores acordada el pasado verano.

A este paso le seguirían otros como "la voluntad por parte del Gobierno de Aragón de ampliar las plazas destinadas a los menores", aportando un informe económico con las necesidades a cubrir si fuera preciso, y "ponerse a trabajar ya en ese reparto en función de los recursos existentes en cada una de las comunidades autónomas", ha agregado Beltrán, quien ha afirmado que la solución a este problema debe partir de las autonomías "que siempre invocan a la solidaridad" y que está "convencido de que Aragón puede acoger a más menores".

Ha finalizado diciendo: "Yo quiero ver al presidente Azcón poniendo encima de la mesa 30 plazas o 40 plazas, lo que corresponda".