Beltrán (PSOE) contrapone el "progreso" del partido a la "involución" de PP y Vox en el comienzo de la campaña electoral

El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Fernando Beltrán, junto a los candidatos socialistas al Congreso, Marta Gracia y José Antonio Remón, y al Senado, Miguel Dalmau, tras el desayuno informativo. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Fernando Beltrán, ha contrapuesto el modelo de "ilusión, avance y progreso" que defiende su partido frente a la "involución" que, a su juicio, representan PP y Vox, a los que ha atribuido una intención de recortar derechos y favorecer los intereses de las élites económicas.

En el inicio de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y ha defendido una estrategia basada en trasladar propuestas, frente a la crispación y la polarización.

Beltrán ha realizado estas declaraciones este viernes, 13 de noviembre, durante una atención a medios de comunicación en la sede autonómica del PSOE en Zaragoza, después de participar en un desayuno informativo junto a los otros candidatos socialistas al Congreso, Marta Gracia y José Antonio Remón, y al Senado, Miguel Dalmau. El dirigente ha indicado que la pegada de carteles tuvo lugar esta medianoche, en un acto que ha supuesto el comienzo de una campaña en la que los socialistas quieren presentar dos modelos de país contrapuestos.

"La nuestra es una campaña y una propuesta de ilusión, de avance, de progreso para España; lo que tenemos enfrente es involución", ha resumido. A partir de esa premisa, el PSOE plantea, según Beltrán, continuar consolidando derechos y ampliar las oportunidades de los ciudadanos, mientras que el proyecto de PP y Vox estaría orientado a revertir avances sociales y beneficiar a una minoría.

El cabeza de lista ha señalado que el hilo conductor de la campaña será explicar esa contraposición y desgranar medidas concretas durante los próximos días. "El interés que mueve al Partido Socialista en todas sus actuaciones políticas es el mayor beneficio de la gente. Lo que tenemos al otro lado es buscar solo el beneficio de unos pocos, de las élites, de los que más tienen, de los fondos buitre", ha afirmado.

ALERTA POR LOS RECORTES DE DERECHOS

En este sentido, Beltrán ha advertido de que las propuestas de PP y Vox permiten anticipar algunas de las primeras decisiones que adoptarían si llegaran al Gobierno. Entre ellas, ha situado una posible derogación de la Ley de Vivienda, la Ley de Memoria Democrática y otras normas vinculadas a derechos sociales, además de las referencias a una eventual privatización de las pensiones.

"Vemos amenazas reales, no porque nos las estemos inventando, sino porque las vamos leyendo ya y oyendo en los diferentes actos electorales y en las propuestas que deja por escrito esa unidad política que es ahora mismo PP y Vox". A su juicio, ambas formaciones son "indistinguibles" en este ámbito y sus planteamientos apuntan a un cambio de modelo que perjudicaría a buena parte de la población.

La vivienda ha sido uno de los asuntos sobre los que más ha incidido el candidato socialista. Ha postulado que la aplicación de la ley estatal permitiría a determinados municipios declarar zonas tensionadas y acceder a instrumentos para impulsar vivienda asequible, mientras que ha criticado que el Gobierno de Aragón no haya dado ese paso. Como ejemplo, ha aludido a Zaragoza y a la posibilidad de que la falta de aplicación de la norma limite las opciones para ampliar la oferta residencial.

En el desayuno informativo, Beltrán ha ampliado sus críticas a las consecuencias que, según su interpretación, tendría un cambio de Gobierno en materia de derechos.

En relación con la igualdad, ha considerado que prescindir de un Ministerio específico supondría un retroceso para los derechos y los intereses de las mujeres. Sobre la eutanasia, ha abogado por el respeto a la voluntad de las personas que solicitan poner fin a su vida en determinadas circunstancias, mientras que respecto al aborto ha rechazado que se introduzcan restricciones que, a su juicio, limiten la capacidad de decisión de las mujeres.

La Ley de Memoria Democrática ha ocupado igualmente parte de su intervención. Beltrán ha defendido las tareas de exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y ha recordado que estos procesos no se limitan a recuperar restos, sino que incluyen análisis, bancos de ADN y la identificación de lugares de memoria. "Simplemente es devolver dignidad a esas personas", ha señalado, al reivindicar la necesidad de que las familias puedan recuperar los restos de sus allegados.

PENSIONES, TRABAJO Y DIÁLOGO SOCIAL

El candidato ha situado la defensa de las pensiones públicas y de los derechos laborales entre los principales elementos de contraste con la derecha. Ha calificado de "auténtica barbaridad" las referencias a privatizar el sistema de pensiones y ha vinculado los planteamientos de PP y Vox con un modelo que, en su opinión, antepone los intereses económicos de determinados sectores a los de la mayoría.

Durante el desayuno, ha reivindicado la evolución de empleo en los últimos años y el papel de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para proteger a los trabajadores durante las distintas crisis. Ha destacado el crecimiento de las afiliaciones a la Seguridad Social durante 24 trimestres consecutivos y la evolución del empleo femenino y juvenil, que ha presentado como dos de los ámbitos en los que se han producido avances.

En el ámbito laboral, ha alertado de las consecuencias que tendría debilitar el diálogo social y la interlocución con los sindicatos. Ha defendido que los acuerdos entre organizaciones empresariales y sindicales contribuyen a resolver conflictos, sostener la paz social y ofrecer estabilidad a la actividad económica. A su juicio, comenzar una negociación con descalificaciones hacia los representantes de los trabajadores dificulta alcanzar acuerdos.

UNA CAMPAÑA DE PROPUESTAS Y CONTACTO CON EL TERRITORIO

Frente a ese escenario, Beltrán ha defendido una campaña que no se base en la confrontación permanente ni en los reproches personales, sino en explicar las propuestas socialistas y mantener el contacto con los ciudadanos. "Las campañas, bajo nuestro criterio, no deben producirse en un elemento de lucha libre permanente, encerrarse en un ring y darse hasta que uno de los cae muerto. No tiene nada que ver", ha expresado durante el desayuno informativo.

El candidato ha manifestado que el PSOE combinará la presentación de su programa con encuentros en municipios, barrios y agrupaciones locales para conocer de primera mano las preocupaciones de cada territorio. "Podemos buscar y estar a gusto con la gente, poder contar nuestras propuestas, escuchar a los territorios, escuchar a las agrupaciones e incorporar a las propuestas cosas que nos vienen de los territorios".

Esa dinámica, ha añadido, no implica organizar actos multitudinarios en cada localidad, sino mantener un clima de "tranquilidad y normalidad" y evitar reproducir la crispación que, domina parte del debate político y de las redes sociales. "No podemos anclarnos o nosotros no podemos seguir acompañando esa política de crispación", ha sostenido.

La vivienda será otro de los asuntos que los socialistas abordarán en sus visitas a los barrios y municipios. Beltrán ha citado los problemas compartidos por distintas localidades y zonas de Zaragoza, especialmente en relación con el acceso de los jóvenes a una vivienda y la falta de aplicación de la normativa estatal para declarar zonas tensionadas.

El candidato ha concluido diciendo que el PSOE quiere escuchar a los vecinos sobre estas cuestiones, junto a otras relacionadas con la inmigración, la igualdad y las políticas de apoyo a los jóvenes, para incorporar sus demandas a la explicación del proyecto socialista durante la campaña.