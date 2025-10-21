Bendodo (PP) señala a Aragón como "referente" en tecnología y avanza que será "muy difícil" rechazar los presupuestos

Reunión del vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, con el grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón, en la sede de los 'populares' en Zaragoza. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha situado a Aragón como territorio "referente nacional e internacional en materia tecnológica", gracias a la buena gestión, su capacidad para aprovechar recursos propios y proyectar "credibilidad y solvencia" a las empresas. Además, ha avanzado que será "muy difícil" rechazar los próximos presupuestos para 2026 y "quien vote en contra, deberá explicarlo".

Bendodo ha visitado Zaragoza este martes para reunirse con los diputados del grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón con el objetivo de "coordinarnos y hablar sobre iniciativas en todos los territorios", ha aclarado, en un momento en el que "el sanchismo está agonizando y como todo el que se encuentra acorralado, la reacción casi instintiva que se tiene es atacar y mentir".

Ha comentado que las iniciativas del PP en el Congreso y en los parlamentos autonómicos han de dirigirse a los temas que interesan a los españoles, como la inmigración o la conciliación, además de los autónomos.

Elías Bendodo ha reconocido la labor del Gobierno de Aragón, calificando al territorio como un "imán de captación de inversiones", gracias al "empuje" del presidente Jorge Azcón. En algo más de dos años, ha explicado, ha atraído más de 57.000 millones de euros, incluyendo compañías como Microsoft o Amazon, "lo que querría cualquier región de España y de Europa".

"Hoy, Aragón es un referente nacional e internacional también en materia tecnológica, pero no es casualidad. Ha sido muy importante gestionar bien, aprovechar los recursos propios, los distintivos que tiene esta comunidad y proyectar una imagen de credibilidad y solvencia que da seguridad a las grandes empresas", ha manifestado Bendodo.

En su opinión, la llegada de los 'populares' al Gobierno de Aragón ha traído "prosperidad, inversiones y orgullo" al territorio. "La gente siente que vive en una tierra donde su gobierno funciona, sus instituciones funcionan y se gestan inversiones", ha aseverado, para añadir que esta tierra "juega la parte alta de la primera división".

Todo ello se ha conseguido, ha continuado, "blindando la sanidad, la educación y bajando los impuestos", algo que "va en el ADN de los gobiernos regionales del PP".

VIVIENDAS

En otro orden de cosas, Bendodo ha comparado la gestión del Gobierno de España con el de Aragón en materia de vivienda. Ha lamentado que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "ha jugado con la ilusión y el futuro de muchísima gente, sobre todo de mucha gente joven" al "poner en marcha la maquinaria de fabricar viviendas fantasmas cuando se acerca una campaña electoral".

En la última, ha recordado el 'popular', "prometió 200.000", para agregar que en ninguna de las ciudades que visita se ha construido ninguna todavía. Por el contrario, ha subrayado el compromiso de las comunidades autónomas en esta cuestión, así como de los ayuntamientos.

Ha mencionado que en Aragón, el PSOE solo construyó 86 viviendas en ocho años al frente de la comunidad autónoma, mientras que Azcón ha impulsado 2.100 en algo más de dos años de legislatura, comprometiéndose a alcanzar las 5.000 al final de su mandato.

"Esto sí es una realidad y no vender humo, como nos ha hecho el socialismo en esta tierra y el sanchismo a nivel nacional durante muchos años", ha apuntado.

PRESUPUESTO EN ARAGÓN

Por otro lado, Bendodo ha expresado que la dirección nacional del PP "tiene toda la confianza en la buena gestión y buen llevar del rumbo" del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, respondiendo así a preguntas de los medios de comunicación sobre la posibilidad de ir a elecciones en las comunidades autónomas en las que no se aprueben los presupuestos.

En este sentido, ha argumentado que "la obligación de cualquier dirigente político, cualquier presidente, es cumplir con la norma, cumplir con la ley", para cargar contra el Gobierno de España por incumplir la Constitución al no presentar el Presupuesto General del Estado (PGE) en el último trimestre del año para su debate en el Congreso y Senado y posterior aprobación.

Asimismo, el dirigente del PP ha manifestado que Sánchez no presenta el PGE "porque no tiene los apoyos que le dieron la Presidencia en la investidura y, por tanto, está incumpliendo la Constitución".

Ha defendido que "la vocación clara" en Aragón es intentar aprobar los presupuestos para 2026, incluso, ha adelantado que tras conocer las primeras cifras "serán unos presupuestos a los que será muy difícil no votar que sí, porque son para Aragón y en beneficio de Aragón". "Quien vote en contra de eso, deberá explicarlo", ha concluido.