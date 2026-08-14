Bermúdez de Castro achaca las críticas de la DPZ a que "se acaloran" y pide calma ante los incendios

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, en la reunión del CECOPI. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración, Roberto Bermúdez de Castro, ha achacado las críticas del presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) por la "falta de medios" para hacer frente al incendio forestal declarado este viernes en la Sierra de Algairén, a que "en los momentos de incendios, la gente se acalora, encima con el calor que hace y, según la hora del día, se acaloran un poco más", y ha pedido "calma" y "tranquilidad".

"Nosotros estamos para apagar incendios forestales e intentar que todo salga de la mejor manera posible", ha subrayado Bermúdez de Castro en declaraciones a los medios de comunicación posteriores a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), en las que ha rechazado entrar en "ninguna polémica", después de que el presidente de la DPZ haya reprochado que por tener un gran incendio en Riglos "no haya habido medios aéreos y terrestres para dar respuesta a otro incendio en la Sierra de Algairén", lo que demuestra, a su juicio, que "Aragón no está preparado para luchar contra el fuego".

Del mismo modo, ha recalcado que la colaboración con la DPZ ha sido "de diez". "Cada vez que llamamos a la Diputación Provincial de Zaragoza para que sus bomberos vengan, como están actuando en Riglos, están viniendo sin ningún tipo de problema".