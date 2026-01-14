Bermúdez de Castro, "preocupado" porque un informe de FEDEA sitúa el aumento de la financiación a Aragón en 200 millones

Archivo - El consejero Roberto Bermúdez de Castro. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo
ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha manifestado este miércoles, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su preocupación porque un informe de la Federación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) sitúa el aumento de la financiación autonómica para Aragón, con la propuesta del Gobierno de España, no en 630 millones de euros, como se anunció, sino en poco más de 200.
"Nosotros veníamos con pocas expectativas a este consejo y la verdad es que se han cumplido las malas previsiones que podíamos tener", ha declarado Bermúdez de Castro.
"Hemos puesto encima de la mesa la necesidad de que haya un nuevo modelo de financiación, que Aragón está dispuesta a negociar un nuevo modelo, como han dicho todas las comunidades, pero claro, partiendo de un modelo, de una propuesta técnica en la cuál ya tengamos un punto de partida, digamos, más normal", ha apuntado.
También ha dicho que según este informe del fondo para el cambio climático, de unos 1.000 millones de euros, Aragón recibirá 26, y de la recaudación del IVA de las pymes, 1.900 millones, 30 millones. Ha asegurado que es un modelo de financiación "a medida de Cataluña".
"Ha intentado favorecer también Andalucía porque ya va a ser candidata, ha intentado favorecer a Valencia como pasó con la condonación y en este caso, lógicamente, Aragón está claramente perjudicada", ha ahondado.
El consejero aragonés ha realzado que "todas las comunidades, incluidas Castilla-La Mancha y Asturias --gobernadas por el PSOE--, se han manifestado en contra del modelo". Ha insistido en "un acuerdo entre todos" para un nuevo sistema de financiación autonómica, recalcando que "este sistema nace sin ningún tipo de apoyo, a nivel nacional no la apoya nadie, ningún grupo político prácticamente menos los Comuns".
A su juicio, "que un Partido Socialista que gobierna en España defienda que el que más tiene más reciba, yo creo que es un modelo fuera de lo normal".