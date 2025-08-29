La Bibliopiscina de Fraga (Huesca) cierra el verano con más de 1.600 asistentes

FRAGA (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

Las sesiones de Bibliopiscina que organiza la Red de Bibliotecas Municipales de Fraga han concluido su edición del 2025 tras recibir a más de 1.600 asistentes, consolidándose como punto de encuentro entre el ocio, la lectura y la cultura durante los meses estivales.

Mediante esta iniciativa, los usuarios han podido disfrutar de préstamos a domicilio y devoluciones, consulta de libros, prensa y juegos en el propio espacio, así como el original servicio de "préstamo a toalla", ha informado el Consistorio fragatino.

En total, se han registrado más de 430 préstamos a domicilio y más de 250 préstamos a toalla de libros, prensa y juegos. Además, todos los miércoles se han organizado actividades de dinamización cultural.

Entre ellas han destacado las tardes de juegos con JuegaAragón y Jovial, la actividad Cartoné y una sesión de dramatización organizada desde la Biblioteca Municipal, así como los esperados cuentacuentos del grupo Montañas de Palabras, que se fueron acompañados de talleres plásticos para completar la experiencia.

Desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Fraga han destacado la implicación de la ciudadanía y la alta participación, que confirman a la Bibliopiscina como una iniciativa clave para fomentar la lectura en un entorno de ocio.

"La combinación de actividades, préstamo de materiales y animación cultural convierte este proyecto en un ejemplo de cómo acercar los servicios bibliotecarios a la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de Fraga", han concluido.