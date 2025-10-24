Las bibliotecas públicas municipales organizan numerosas actividades para combatir la desinformación

La concejal de Educación y vicepresidenta del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, Paloma Espinosa, en un cuentacuentos en la Sala Infantil de la BPM María Moliner durante el Día de las Bibliotecas - DANI MARCOS

Las bibliotecas públicas municipales de Zaragoza (BPMZ) celebran este viernes, junto con el resto de las bibliotecas de España, 'El Día de las Bibliotecas', que con el lema de 2025, "Contra la desinformación: bibliotecas", pretende destacar el papel fundamental que desempeñan estos equipamientos en la lucha contra la desinformación.

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Zaragoza extiende la celebración de este día a todo el mes, y la red de 27 centros municipales ha preparado más de 50 actividades durante todo octubre.

A lo largo de éste, las bibliotecas municipales están desarrollando exposiciones, sesiones de narración oral para bebés, familias y adultos, presentaciones de libros y mesas redondas, una feria literaria, encuentros con autores, y talleres para todos los públicos.

La concejal de Educación y vicepresidenta del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, organismo responsable de la Red, Paloma Espinosa, ha querido unirse a los actos de este día acudiendo a un cuentacuentos en la Sala Infantil de la BPM María Moliner, en el Casco Histórico.

"Las bibliotecas forman parte del corazón de nuestra ciudad. Son espacios de aprendizaje, cultura, encuentro y diversión", ha señalado Espinosa, quien ha recordado las últimas inversiones del Ayuntamiento con la Red, como el traslado a la nueva BPM Cervantes o la inauguración de la de Montañana, como ejemplo de compromiso con este servicio municipal.

CONMEMORACIÓN DE UN BOMBARDEO

Desde 1997, el día 24 de octubre se celebra el Día de las Bibliotecas en conmemoración del bombardeo de la Biblioteca Nacional de Sarajevo, y desde 2019, el lema en España es "Aptas para todos los públicos", señalando la importancia de las bibliotecas como lugares acogedores para todas las personas, refugios de la diversidad, espacios de aprendizaje permanente, facilitadoras de información veraz y precursoras del diálogo, el encuentro y la convivencia.

En este sentido, la red zaragozana apuesta por conseguir que los ciudadanos conozcan estos espacios y los consideren como lugares seguros con iniciativas como las visitas escolares. En 2024, 521 grupos de diferentes centros educativos de la ciudad participaron en algún tipo de actividad en las bibliotecas de la ciudad, ascendiendo el número total de alumnos a 12.226.

El lema de este año defiende cómo las bibliotecas combaten la desinformación no solo a través de sus recursos, como las colecciones de libros y prensa o las bases de datos, sino también a través de un uso adecuado de las nuevas tecnologías.

En definitiva, las bibliotecas son un dique de contención contra la desinformación gracias a su personal bibliotecario, que trabaja como curador de contenidos y apoyo a los usuarios en la búsqueda de información a través de fuentes fiables y contrastadas.

UNA RED QUE NO PARA DE CRECER

Con una superficie total de más de 11.000 metros cuadrados, las Bibliotecas Municipales ofrecen a la ciudadanía más de 2.500 puestos de lectura y más de 150 puestos de acceso público a Internet. En 2025, los fondos bibliográficos superan los 560.800 ejemplares, disponibles para una comunidad que ronda ya los 60.000 socios.

A lo largo de 2024 se registraron 1.431.874 usos, entre préstamos de documentos, consultas, acceso a Internet, participación en actividades culturales y visitas escolares. La Red de BPMZ ofrece a la ciudadanía unos fondos compuestos por 558.598 documentos, en libre acceso y universales en cuanto a sus temáticas y contenidos.

Dado el carácter generalista de las bibliotecas públicas, hay documentos --libros, revistas, audiovisuales-- para todos los tramos de edad y para diferentes colectivos específicos --lectura fácil, letra grande, braille--.

El 81,5% de los fondos son libros (455.327); de los cuales, 159.544 son libros dirigidos a niños y niñas de 0 a 14 años. Durante todo el año el equipo de coordinación de las BPMZ trabaja en actividades culturales y de fomento de la lectura con impacto en la ciudad como: la participación en la Feria del Libro, la organización de la Biblioteca Humana, el Premio Criticón de Literatura Juvenil, la Lectura Pública del Día del Libro y de los Derechos de Autor, el DILI, o ciclos de narración oral para todos los públicos como "Capazos" o "Tardes Confabualdas", además de dar vida a 22 clubes de lectura por toda la ciudad.