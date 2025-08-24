Las bicis, los patinetes y los peatones toman Binéfar (Huesca) en el segundo fin de semana de movilidad sostenible

Varios niños en el circuito vial preparado en el centro de Binéfar en el segundo fin de semana de la movilidad sostenible. - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR

BINÉFAR (HUESCA), 24 (EUROPA PRESS)

En bicicleta, en patinete o andando. Los binefarenses, sobre todo los niños, toman el centro de Binéfar este fin de semana para desplazarse en vehículos no contaminantes y más saludables secundando la segunda cita que la Concejalía de Medio Ambiente ha dedicado este verano, por primera vez, a la movilidad sostenible. La anterior jornada fue el sábado 26 y domingo 27 de julio en la avenida del Pilar y la de este fin de semana ha sido en la avenida de Aragón.

La iniciativa, que cuenta con financiación al 80% de la Diputación Provincial de Huesca, pretende sensibilizar a los vecinos sobre la movilidad sostenible, más saludable, menos contaminante y que genera menos tráfico.

La doble jornada comenzó este sábado a las 20.00 con distintas alternativas de ocio y de carácter didáctico, entre las cuales destacó como novedad la ubicación de un circuito de educación vial donde los más pequeños han aprendido las señales de tráfico, a respetar los pasos de cebra, la obligatoriedad de llevar cascos hasta los 16 años cuando se monta en bicicleta o la prohibición de circular con los patinetes eléctricos por las aceras.

El circuito estuvo muy concurrido por los niños que acudieron con sus propios vehículos de casa y también por algún padre que se ha animado a pedalear o a montar en patinete.

También había una gigante versión del juego de la oca, 'La aventura eco-móvil', en el que los participantes debían de responder algunas respuestas sobre la movilidad sostenible y los hábitos saludables a cambio de recibir manzanas y diplomas acreditativos de ciudadanos responsables con el medio ambiente. Talleres de manualidades o de pintura, al ritmo de la música que pinchaba un dj han sido otras propuestas.

También durante este domingo se podrá ver la exposición de paneles con imágenes de vecinos de Binéfar que se desplazan con vehículos sostenibles y que formaron parte de la campaña de sensibilización realizada el pasado año en redes sociales.

La Concejalía de Medio Ambiente valora muy satisfactoriamente la respuesta de esta iniciativa tanto de la jornada de julio como con la propuesta de este fin de semana, en la que el buen tiempo ha animado a la gente a echarse a la calle.

Asimismo, invita a los vecinos a salir a disfrutar de este domingo en una de las arterias más céntricas de la ciudad en la que se cortará la circulación al tráfico a motor.

MUESTRA DE HORTALIZAS

La plaza de España de Binéfar acoge este domingo la VII Exposición Degustación de Productos de los Huertos Ecológicos municipales, también organizada por la Concejalía de Medio Ambiente.

A ellos también se sumarán hortelanos y productores de KM 0 de la comarca en un evento que pretende sensibilizar sobre hábitos saludables y sostenibles de consumo. La exposición, que se ha convertido en una fiesta de la exaltación de la huerta binefarense y literana, cuenta con charlas, juegos infantiles, degustaciones y catas profesionales de miel y vino, así como una exposición y mercadillo de productos ecológicos y de proximidad.

Uno de los alicientes es el concurso de la calabaza y el tomate, de huerto ecológico, de mayor peso. La exposición hortícola comenzará a las 19.00 horas con la apertura de la muestra y del mercadillo, así como se dará inicio a actividades infantiles con temáticas hortícolas y a juegos tradicionales.

Además, se realizará una degustación de helados y palomitas ecológicas. De 19.10 horas a 19.35 horas tendrá lugar las catas de miel y vino ecológico, previa inscripción en el puesto correspondiente (aforo limitado).

A las 20.00 horas darán comienzo las charlas 'Aprovechamiento de los productos de la huerta: conservación, elaboración y nutrición'. Y a las 20.45 se procederá al pesaje del tomate y calabaza para obtener el ganador del concurso. La entrega de premios será a las 21.00 horas y a su finalización se procederá a la rifa de productos hortícolas, donados por los horticultores ecológicos de Binéfar.

Las jotas del grupo Redolada, pondrán el broche de oro a la fiesta de la huerta local. La jornada cuenta con financiación en un 80% por la Diputación Provincial de Huesca y cuenta con la colaboración de FAGUS (Formación en Agroambiente).

La alcaldesa, Patricia Rivera, anima a la participación en esta cita "en la que vamos a poder ver la importancia de la agricultura ecológica y a degustar productos ecológicos de nuestra zona. Las actividades preparadas ofrecen una tarde de domingo para disfrutar en familia".