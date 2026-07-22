Binéfar inaugura el ciclo 'Bajo las estrellas' con un planetario y aplaza la observación por el riesgo de incendios

La observación nocturna prevista para el jueves se aplaza por riesgo de incendios forestales. - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR

BINÉFAR (HUESCA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Binéfar ha inaugurado el ciclo divulgativo 'Binéfar, bajo las estrellas' con la instalación de un planetario inmersivo en el Centro Cultural y Juvenil, una propuesta que permitió a niños y adultos adentrarse en el universo a través de una experiencia interactiva acompañada por las explicaciones de un astrónomo.

La actividad, organizada por las concejalías de Cultura y Juventud, marca el inicio de una programación especial diseñada con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico que podrá observarse desde distintos puntos del Alto Aragón.

Durante toda la jornada, el planetario ha recreado el firmamento y ha acercado al público diferentes curiosidades sobre el cosmos mediante sesiones divulgativas adaptadas a todas las edades, con el objetivo de fomentar el interés por la astronomía.

APLAZADA LA OBSERVACIÓN EN LA SIERRA DE SAN QUÍLEZ

La siguiente cita del ciclo, la actividad 'Noche de Star Mirando' prevista para este jueves en la sierra de San Quílez, ha tenido que aplazarse debido a las restricciones decretadas por el Gobierno de Aragón al encontrarse el territorio en nivel rojo de alerta por riesgo de incendios forestales.

La propuesta había agotado todas las entradas disponibles y consistía en una observación nocturna del cielo. El Ayuntamiento ha informado de que procederá a devolver el importe de las localidades adquiridas y que la actividad volverá a programarse en una nueva fecha, que se comunicará próximamente.

EXPOSICIÓN Y FIESTA PARA DESCUBRIR LOS ECLIPSES

La programación se retomará la próxima semana con una exposición dedicada a los eclipses. La Sala del Ayuntamiento albergará del 27 al 30 de julio la muestra 'Eclipses. La coreografía perfecta', organizada por ESCIENCIA Eventos Científicos, que podrá visitarse en horario de 11.00 a 13.00 horas.

El ciclo concluirá el jueves 30 de julio con la celebración de la Fiesta del Eclipse, que tendrá lugar entre las 10.00 y las 13.00 horas en la plaza de España. La actividad incluirá el taller familiar 'Caja del Eclipse', un juego interactivo y un experimento en directo para acercar este fenómeno astronómico al público infantil.

La iniciativa está dirigida principalmente a niños de entre 6 y 14 años y requiere inscripción previa a través del correo electrónico de la Concejalía de Cultura. Con este programa, el Ayuntamiento de Binéfar busca divulgar la astronomía de una forma participativa y preparar a la ciudadanía para uno de los acontecimientos astronómicos más destacados del verano.