Binéfar mostrará el día 24 lo mejor de sus huertos ecológicos y premiará al tomate y la calabaza de más peso

Pesaje de calabazas en la Exposición Degustación de Productos de los Huertos Ecológicos Municipales de Binéfar (Huesca). - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR

BINÉFAR (HUESCA), 17 (EUROPA PRESS)

La plaza de España de Binéfar será el epicentro este domingo, 24 de agosto, de la VII Exposición Degustación de Productos de los Huertos Ecológicos Municipales, en la que se premiará al tomate y la calabaza de mayor tamaño.

A la cita se sumarán hortelanos y productores de kilómetro cero de la Comarca de La Litera en un certamen organizado por la Concejalía de Medio Ambiente para promover este tipo de cultivo, así como sensibilizar sobre actos saludables y sostenibles de consumo, ha informado el Ayuntamiento de Binéfar.

La exposición, que se ha convertido en una fiesta de la exaltación de la huerta binefarense y literana, contará con charlas, juegos infantiles, degustaciones y catas profesionales de miel y vino, así como una exposición y mercadillo de productos ecológicos y de proximidad.

Uno de los alicientes será el concurso de la calabaza y el tomate, de huerto ecológico, de mayor peso. Los interesados en participar pueden apuntarse enviando un correo electrónico a 'inscripciones@fagusformacion.es' o acudiendo con la pieza el mismo día a la plaza.

La exposición hortícola comenzará a las 19.00 horas con la apertura de la muestra y del mercadillo, así como se dará inicio a actividades infantiles con temáticas hortícolas y a juegos tradicionales. Además, se realizará una degustación de helados y palomitas ecológicas.

De 19.10 a 19.35 horas, tendrán lugar sendas catas de miel y vino ecológico y, a las 20.00 horas, comenzarán las charlas 'Aprovechamiento de los productos de la huerta: conservación, elaboración y nutrición'. A las 20.45 horas, se pesarán los tomates y calabazas para el concurso.

La jornada cuenta con financiación en un 80% por la Diputación Provincial de Huesca y cuenta con la colaboración de FAGUS (Formación en Agroambiente).