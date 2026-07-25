Bolea (UZ), sobre el aumento de oferta en universidades privadas: "Cuando abren títulos que ya tenemos, es competencia"

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, durante una entrevista concedida a Europa Press. - RAMÓN COMET/EUROPA PRESS

ZARAGOZA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha reconocido que la proliferación de universidades privadas y el incremento de su oferta supone competencia para esta institución académica: "Cuando se abren nuevos títulos que ya tenemos, es competencia, eso está claro".

"Como rectora de esta universidad, tengo que batirme el cobre explicándole a la sociedad lo que ofrecen mis profesores, la innovación y la investigación que hay detrás de todos ellos y que está permeando al estudiante", ha expresado Rosa Bolea en una entrevista concedida a Europa Press.

Ha insistido en que su voluntad es que la sociedad conozca "la solidez del profesorado que hay detrás de la tarima de la Universidad de Zaragoza", pero luego serán las familias las que decidan, "ellos verán".

Por su parte, se ha emplazado a apostar por la "vanguardia" en los títulos y adaptarlos a las necesidades y mejorar las infraestructuras para que sean más amables, "porque las universidades públicas no tenemos tantísima financiación para decorar, pero estamos invirtiendo en buscar espacios más amables, porque el ecosistema es importante".

"Estamos intentando mejorar lo que podemos para que los estudiantes se sientan muy cómodos y que les apetezca venir a la Universidad de Zaragoza", ha comentado la rectora, por lo que ha zanjado: "Competencia, sí. ¿La respuesta? Trabajar todavía más y con más intensidad para que Unizar sea más atractiva".

INFRAESTRUCTURAS

Con respecto a esas nuevas y mejoradas infraestructuras, Bolea ha destacado como "una de las obras más relevantes" el "flamante e histórico" edificio de la antigua Residencia de Niños, que albergará la sede del grado de Medicina en Huesca. La rehabilitación ha corrido a cargo de la Universidad de Zaragoza, la Diputación de Huesca y el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con fondos europeos PIREP.

También ha citado la reforma del edificio Torres Quevedo de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) del campus Río Ebro, que acumulaba "deficiencias estructurales" y se ha trabajado en modernizar el que era salón de actos y se ha desarrollado un Aula Campus "enfocada a la docencia que requiere los tiempos que vivimos, nada de sillas, mesas y pizarras, algo muy dinámico, móvil y con módulos".

La salud de los trabajadores y estudiantes es algo fundamental para el equipo de gobierno de la Universidad de Zaragoza, por este motivo, la rectora ha incidido en la licitación de la reforma integral del servicio de las instalaciones deportivas: "Es muy importante acompañar con el deporte y afianzar su salud".

Para próximas fechas, Bolea se ha referido a proyectos muy importantes sobre la mesa": la reforma de la Facultad de Medicina del Campus de San Francisco en Zaragoza. "Va a ser la reforma estrella y nos va a consumir muchísimos fondos, casi la totalidad destinada a infraestructuras en los próximos cinco años", ha apuntado.

ESTUDIOS ADAPTADOS AL MERCADO LABORAL

Parte de esa labor de hacer "más atractiva" la Universidad de Zaragoza a los estudiantes se dirige a adaptar sus títulos y la formación a la demanda real, destacando la constante interlocución con empresas, la patronal o entidades financieras, es decir, con "todas las expresiones de mercado laboral de nuestro territorio", ha resumido la rectora.

"Tenemos que estar siempre escuchando al mercado que nos rodea, siempre adaptando nuestra formación y eso es lo que hemos hecho, aunque adaptar grados y másteres lleva su tiempo", ha apostillado Rosa Bolea, quien ha aclarado que los grados son "más estáticos", mientras que los másteres son "más flexibles" a la hora de adecuarse a la demanda.

De modo que en este objetivo de actualizar la oferta de la Universidad de Zaragoza al mercado laboral, tal y como ha contado la rectora, "Aparte de estar escuchando todos esos cambios que tenemos alrededor, intentando hacer en nuestros propios grados o másteres diversificaciones propias al mercado laboral, para ser más rápidos, en este año hemos desarrollado un plan de microcredenciales --una formación "permanente, sometida a un control de calidad interno--".

"Hemos puesto sobre la mesa cursos de formación no solo para universitarios y no solo a través de profesores universitarios, sino que se unen a otros --docentes-- que vienen del mercado laboral, que tienen los pies en el suelo cada día y que pueden, junto con nuestros académicos ofrecer esa formación actualizada", ha detallado Bolea, que se ha felicitado por ser la universidad española que ha impulsado "un plan más rico de microcredenciales".

En esta línea, la rectora ha aludido al viaje realizado junto al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y una delegación de empresarios a Virginia, en Estados Unidos, para conocer "de primera mano" la realidad de los centros de datos y, sobre todo, la formación que requieren ese tipo de empresas.

Precisamente, con empresas como Amazon, Microsoft y QTS, dada su apuesta por Aragón para implantar centros de datos, ha proseguido Bolea, "hemos tenido muchas conversaciones personales y online con ellos para hacer planes de formación a través de microcredenciales adaptados para que tengan personal cualificado y recualificado en las distintas fases".

Ha recalcado que no solo se dirigen a titulados universitarios, también personal procedente de Formación Profesional que "requiera esa especialización extraordinaria que hoy no se imparte en las FP, esa actualización. La Universidad de Zaragoza va a estar para eso".

Será a partir de septiembre cuando se anuncien estos planes formativos a través de microcredenciales dirigidos a las empresas que se están instalando en Aragón.

TRANSPARENCIA Y FUTURO DE UNIZAR

Uno de los hitos de la Universidad de Zaragoza es el de ser el campus más transparente de España: "Entendemos que ser lo más transparentes posible para que la sociedad tenga confianza en nosotros y más en los tiempos que corren", ha afirmado.

"Me siento muy orgullosa de ser la universidad más transparente de España", ha subrayado Rosa Bolea, algo que se logra, ha expresado, "con una coordinación exquisita de distintas unidades y un esfuerzo adicional de quienes trabajan los datos para que todo sea visible".

Bolea se ha mostrado optimista sobre el futuro de la Universidad de Zaragoza: "Vislumbro una universidad abierta, innovadora e internacional --además de inclusivo--. Quiero una universidad que acompañe a ese tejido productivo de nuestra tierra, a la sociedad, a la cultura".