El cielo y el sol cubiertos de humo en el Puesto de Mando Avanzado de la zona afectada por los incendios forestales de la sierra oeste - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de la sierra oeste obliga a desalojar Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real haciendo que los evacuados sean ya 35.000 y los confinados 20.000, ha anunciado el delegado del Gobierno en Madrid, Franscisco Martín, desde Cenicientos, donde ha sido instalado el Puesto de Mando Avanzado (PMA)

Martín ha descrito el momento como "extremadamente complejo" después de que el Valle del Tietar haya sufrido "una evolución muy intensa del incendio y fruto de ello en Ávila se acaba de decretar la evacuación de una población de unas 30.000 personas en siete municipios".

Esto también afecta en una parte a la Comunidad y ha motivado el envío de una alerta para la evacuación de dos municipios madrileños adicionales, Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Virios. Suman 5.000 personas evacuadas más en la región.

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