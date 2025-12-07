Los Bomberos continúan revisando la iluminación navideña del paseo de la Independencia

Los Bomberos revisan las luces de Navidad del paseo de la Independencia este domingo tras desprenderse varias guirnaldas este sábado. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Zaragoza han proseguido este domingo las tareas de revisión y refuerzo de la iluminación navideña instalada en el paseo de la Independencia de la capital aragonesa después de que este sábado se desprendieran varias guirnaldas sin que se registrasen daños personales.

En la jornada del sábado los Bomberos inspeccionaron la instalación junto a operarios de la empresa encargada de la instalación en una inspección que se ha prolongado durante la noche.

Este domingo han retomado la tarea en el lado de los pares escoltados por dos agentes de la Policía Local ante la atenta mirada de los transeúntes que recorren el centro en una jornada soleada de temperatura agradable.

Según informan desde el consistorio, la estructura de sirgas que cruza el Paseo de la Independencia está en buen estado y los trabajos se centran en reforzar los elementos decorativos.