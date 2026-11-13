Los bomberos de la DPH realizan una media de 60 intervenciones al año por incendios de chimeneas

Incendio por una chimenea en Panticosa. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de la Diputación de Huesca (DPH) han llegado a realizar cerca de 60 intervenciones en un solo año por incendios originados en chimeneas. Con la llegada de las bajas temperaturas y el incremento del uso de estos sistemas de calefacción, los profesionales hacen un llamamiento a los vecinos de la provincia para que revisen sus instalaciones y extremen las precauciones. Recuerdan que un incendio originado en una chimenea puede acabar calcinando varios apartamentos, como ya ha sucedido en los últimos años en Panticosa o Escarrilla.

"Lo que comienza como un pequeño fuego en el conducto de una chimenea puede terminar convirtiéndose en un incendio de grandes dimensiones. En numerosas ocasiones, las llamas se propagan a las cubiertas de los edificios y afectan a viviendas completas, provocando importantes daños materiales y poniendo en peligro la seguridad de sus ocupantes" advierte uno de los jefes de intervención de los bomberos de la Diputación de Huesca, Daniel Fernández.

Uno de los ejemplos más graves ocurrió en enero de 2023 en una urbanización de Panticosa, donde un incendio originado en una chimenea afectó a cinco viviendas y obligó a desalojar a unas 40 personas. Más recientemente, en enero de 2025, otro incendio en Escarrilla calcinó dos apartamentos, después de que el fuego se extendiera por la cubierta del edificio. En ocasiones, las consecuencias no son únicamente materiales; en ese mismo mes, una decena de personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo en Alcampell tras un incendio originado en la chimenea de una vivienda.

Fernández ha explicado que "muchas veces pensamos que un incendio de chimenea se limita al conducto de humos, pero el verdadero peligro llega cuando el fuego alcanza la estructura de la vivienda. En edificios con cubiertas de madera, las llamas pueden propagarse muy rápidamente y afectar también a las casas vecinas".

LA ACUMULACIÓN DE HOLLÍN, FACTOR DE RIESGO

Con las altas temperaturas, estos residuos que quedan en el interior de los conductos pueden llegar a arder y provocar un incendio. Por ello, los bomberos recomiendan realizar una limpieza periódica de las chimeneas, preferiblemente por profesionales, y especialmente antes de comenzar a utilizarlas de forma habitual. Si se usan diariamente durante el invierno, aconsejan deshollinarlas al menos una vez al año.

También han destacado la importancia de utilizar leña seca, evitar la sobrecarga del fuego, mantener muebles y ropa alejados de la chimenea, ventilar adecuadamente las estancias y asegurarse de que las brasas están completamente apagadas. Asimismo, recomiendan comprobar el estado de los conductos y su correcto aislamiento respecto a los elementos combustibles de la vivienda.