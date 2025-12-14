Bomberos de la DPZ trabajan en la extinción de un incendio en una granja de cerdos de Sancho Abarca

Bomberos de la DPZ trabajan en el incendio de unas naves porcinas en la localidad de Sancho Abarca de Tauste. - BOMBEROS DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Diputación de Zaragoza han acudido este domingo a un incendio que se ha registrado en varias naves de ganado porcino de la localidad zaragozana de Sancho Abarca, situada a nueve kilómetros de Tauste.

El aviso lo han recibido sobre las 9.00 horas de este domingo y hasta la localidad de la comarca de las Cinco Villas se han desplazado dotaciones de los parques provinciales de bomberos de Tauste, Ejea de los Caballeros y Tarazona para llevar a cabo las labores de extinción.

Para ello la maquinaria empleada ha consistido en una Bomba Urbana Ligera, una Nodriza y una Bomba Urbana Pesada.