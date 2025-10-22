Los bomberos retiran el primer nido de avispa asiática localizado en Zaragoza

Un nido de avispa asiática en la calle Santa Gema, en el distrito de Torrero de Zaragoza - BOMBEROS DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza han retirado, a pasada noche, un nido de avispa asiática 'Vespa velutina' ubicado en un árbol, a unos seis metros de altura, de la calle Santa Gema, en el distrito de Torrero-La Paz, y es el primero que se localiza en la capital aragonesa.

Esta especie invasora entró en España en 2010 y que entraña más riesgos que la autóctona, ya que es capaz de inocular mayor cantidad de veneno, además de impactar negativamente en el ecosistema local.

El nido se ha localizado este pasado lunes por los propios bomberos, cuando han acudido al lugar para retirar una de las ramas de dicho ejemplar y, rápidamente, se ha habilitado un dispositivo para proceder a su retirada, en el menor tiempo posible dada la peligrosidad.

Ha sido la Unidad de Rescate Animal (URRA) de los Bomberos la que ha llevado a cabo este trabajo, después de haber obtenido este martes la autorización de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Durante la jornada de este martes, los bomberos desplazados han vigilado la actividad en el nido y han retirado algunas ramas del árbol para poder realizar el servicio por la noche.

El jefe de la URRA, Javier Fernández, ha explicado que este tipo de intervenciones se realizan en horario nocturno, sin horas de luz, cuando las avispas están dentro del nido para asegurar que se recogen todas y utilizando una luz infrarroja que no son capaces de ver.

AUTOESCALA Y TRAJE ESPECIAL

Los agentes han accedido al árbol con una autoescala y han ido provistos con Equipos de Protección Individual específicos y de mayor grosor para este tipo de avispas, que cuentan con un aguijón más grande y, además, son capaces de escupir veneno.

"Hay que tener en cuenta que es una avispa más grande, se agarra más fuerte con las patas, inocula más veneno a través del aguijón y es capaz de escupir veneno, por lo que tenemos que llevar también gafas protectoras", ha comentado Javier Fernández.

La intervención se ha realizado en pocos minutos, el tiempo que ha costado retirar el nido e introducirlo en una bolsa opaca, que se ha trasladado al parque 1 de Bomberos donde se ha congelado para después poder analizarlo por dentro y comprobar la dimensión del mismo.

El nido retirado tiene un diámetro de 50 centímetros. "Si lo dejásemos aquí, podrían llegar a salir de aquí hasta 400 avispas reinas que, a su vez, harían nidos como este y proliferarían rápidamente con entre 3.00 y 4.000 obreras", ha comentado Fernández.

Aunque hasta ahora no habían retirado un nido de estas características en la ciudad de Zaragoza, la URRA sí que realizado este tipo de intervenciones en otros municipios de la provincia de Zaragoza, que se localizan en la Comarca de las Cinco Villas.

Otros puntos de Aragón donde se han localizado este tipo de nidos es el norte de la provincia de Huesca, ya que esta especie invasora se aclimata a temperaturas algo más frescas y huye de zonas más cálidas donde el termómetro pueda alcanzar los 35 grados centígrados.