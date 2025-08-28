Los Bomberos de Zaragoza retiran un enjambre, de unas 20.000 abejas, en una arqueta de Valdespartera

Los bomberos retiran un enjambre, de unas 20.000 abejas, en una arqueta de Valdespartera - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Rescate y Recuperación Animal (URRA) de los Bomberos de Zaragoza ha trabajado este jueves en el traslado de un enjambre de abejas que estaba ubicado en una arqueta de electricidad en un extremo del Recinto Ferial próximo a Valdespartera.

Las abejas --se calcula que unas 20.000, al menos-- han sido cuidadosamente recogidas e instaladas en una nueva colmena --técnicamente, un nuevo "núcleo"-- y trasladadas a un apiario.

Aunque habitualmente este tipo de trabajos suele realizarse en altura, la dificultad en esta ocasión ha sido justo la contraria, al tratarse de un enjambre bajo el nivel del suelo y en una conducción estrecha.