Los bomberos de Zaragoza trabajan en la extinción de un incendio en una nave que almacena neumáticos en el PTR

Columna de humo visible en Zaragoza debido a un incendio en una nave que almacena neumáticos en el PTR - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza trabajan en la extinción de un incendio en una nave que almacena neumáticos situada en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR), en el término municipal del barrio rural de La Cartuja.

El fuego se han declarado en torno a las 06.30 horas de este sábado y hasta el lugar se ha desplazado con una dotación de tres autotanques, dos nodrizas, brazo articulado y ambulancia y un vehículo de mando.

Se trata de una zona con neumáticos apilados que ha provocado una columna de humo muy visible, incluso en Zaragoza, por este incendio localizado en una zona que ya se había quemado anteriormente.

Las labores de extinción se están viendo beneficiadas por la ausencia de viento.