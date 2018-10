Boné (PAR): "Nos molestará bastante" si la decisión de la implantación de Magisterio se ha hecho sin consencio

Publicado 27/04/2015 14:58:32 CET

El portavoz del grupo parlamentario del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes, Alfredo Boné, ha confiado en que la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno autonómico, Dolores Serrat, explique su decisión sobre la implantación de los grados de magisterio en la Universidad San Jorge (USJ), si bien ha advertido de que "nos molestará bastante" que se haya tomado este acuerdo sin el consenso necesario.

En rueda de prensa, Boné ha indicado que ha votado a favor de la petición del PSOE para que la consejera comparezca ante la Diputación Permanente del parlamento para explicar esta decisión, sesión que se celebrará el próximo 7 de mayo, a las 9.30 horas.

"Lo he hecho por coherencia", ha afirmado, al recordar que en el último pleno defendió una proposición no de ley sobre el autogobierno y en la que "hacíamos referencia a que en estos meses en que no hay actividad ordinaria en las Cortes, si se producían acuerdos importantes, y éste lo es, se adoptasen desde el máximo consenso posible".

Así, ha comentado que "sabemos que el acuerdo se ha producido, pero no sabemos si se ha producido desde el máximo consenso y si se ha intentado" lograrlo. Por ello, "nos parece conveniente que comparezca la consejera y lo explique".

En caso de que comprueben que no se ha intentado lograr ese consenso, "nos molestará bastante", ha afirmado, aunque no ha querido "hacer juicios de valor" antes de escuchar a la consejera y ha aclarado que "nosotros no ponemos en cuestión la legalidad o no del acuerdo, sino si se ha abordado desde el debate y el diálogo, especialmente con la Universidad de Zaragoza".

El PAR quiere conocer las razones, "además de técnicas, de política universitaria y educativa que han llevado a adoptar este acuerdo" y ha remarcado que en los últimos años la Facultad de Educación "ha sido un esperpento, con un edificio en ruinas" y, cuando se ha tenido construida la nueva facultad, "no ha habido dinero para amueblarla", ha lamentado.

Boné ha estimado que Aragón "no sería lo que es si no hubiese tenido" la Universidad de Zaragoza, que juega "un papel muy importante" en la Comunidad, pero ha negado que el equilibrio territorial dependa de la distribución de los estudios universitarios en el territorio.