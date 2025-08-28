Brocate replica al PSOE que ya se reducen las tarifas de las piscinas municipales de Zaragoza ante las olas de calor

Archivo - Piscina del Centro Deportivo Municipal de La Granja - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, ha replica al PSOE que la extensa red de piscinas municipales "ya son oasis urbanos" y muestra de ello son los 15 días de olas de calor en los que se ha reducido las tarifas para que los zaragozanos pudieran disfrutar de estos espacios durante estos periodos de altas temperaturas.

Brocate también le ha pedido más rigor al PSOE a la hora de criticar porque "es mentira" que no se mantengan las piscinas al aportar del dato de que se ha acometido una inversión de 1,7 millones de euros solo este año.

Ese dinero se ha dedicado a la sustitución de baldosas y rejuntado de vasos, reparación de canales perimetrales de rebosadero, tratamientos preventivos y tuberías, entre otras actuaciones, ha enumerado Brocate.