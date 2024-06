Buena afluencia de público en el primer fin de semana del Festival Internacional de Jazz de Barbastro (Huesca)

BARBASTRO (HUESCA), 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El buen tiempo se sumó a la programación musical en el primer fin de semana del Festival Internacional de Jazz de Barbastro, cita cultural organizada por el Ayuntamiento de Barbastro que ha contado con una notable presencia de espectadores en los diferentes conciertos gratuitos programados tanto el sábado como el domingo pasados.

Drop Collective y Ximo Tebar llenaron de energía y talento el escenario en la jornada del sábado mientras que Thomas Kretschmar Quartet y Juan Salamero Quartet deleitaron con sus melodías sofisticadas y virtuosas en la doble sesión del domingo

La presencia de espectadores en el Paseo del Coso ha sido muy destacada en todos los conciertos, pero especialmente en los del domingo, tanto en la sesión vermú, como por la tarde, con la esperada actuación del saxofonista barbastrense Juan Salamero, quien debutaba en un festival tocando además en su ciudad.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Barbastro, Pilar Abad, ha compartido ese regusto dulce de ver el escenario rodeado de mucho público tanto el sábado como el domingo: "Hacemos un balance muy positivo del fin de semana, tanto por los conciertos como por la afluencia del público, que ha podido disfrutar de actuaciones de primer nivel de manera gratuita", ha destacado.

Como aperitivo, en la sesión inaugural del pasado viernes, los aficionados al género musical del festival pudieron asistir a una conferencia impartida por Juan Emilio Estilles y a la entrega del primer premio Jazz Barbastro a la compositora y pianista oscense Clara Lai, en reconocimiento a su destacada trayectoria y contribución al jazz, y su posterior concierto en el Centro de Congresos.

EL SÁBADO 15 ACTÚA EL JAZZISTA PERICO SAMBEAT

La segunda parte del festival continuará el viernes 14 de junio. A las 19.00 horas y en el Cine Cortés, se proyectará 'Dispararon al Pianista' de Fernando Trueba, un 'thriller' de animación al ritmo de jazz y bossa-nova. A las 22.30 horas, en la Plaza Aragón, el cuarteto Move presentará su segundo disco 'Momentum'.

Al día siguiente, el sábado 15 de junio, a las 13.00 horas en el Paseo del Coso, Iruña Brass Band traerá estilos como groove, funk, hip-hop y soul, interpretados por una joven banda de músicos navarros. A las 20.30 horas, en el Auditorio del Centro de Congresos, Perico Sambeat, uno de los grandes del jazz español, ofrecerá un espectáculo con su formación de sexteto.

El festival culminará el domingo 16 de junio. A las 11.00 horas, en el Centro de Congresos, Marina Quiroga dirigirá un taller intensivo de baile swing para principiantes. Finalmente, a las 13.00 horas, en el Paseo del Coso, New Kids in the Swing, una Big Band de jóvenes músicos, ofrecerá un repertorio de jazz clásico y swing, emulando a las orquestas americanas de los años 30-40.