Buj considera "inaudito" que los estudiantes turolenses pierdan su abono gratuito por las obras del tren a Valencia

TERUEL 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha calificado de "inaudita" la situación de los usuarios turolenses de la línea férrea Sagunto-Teruel-Zaragoza, cerrada desde este lunes y durante los próximos nueve meses por las obras de Adif, por haber perdido el abono de transporte gratuito que utilizaban para llegar a la estación valencana de Cabañal.

La regidora turolense ha explicado que estos usuarios habituales del tren, en su mayoría estudiantes, han perdido el abono gratuito con destino a la estación del Cabañal (Valencia) al suprimirse esta estación por las obras de acondicionamiento de la línea, motivo por el que la alcaldesa va a emprender gestiones con RENFE para que revierta y palíe esta situación.

Las obras de acondicionamiento de línea ferroviaria entre Zaragoza y Valencia han provocado la supresión de la estación del Cabañal (Valencia), destino de muchos universitarios de Teruel en la capital del Turia.

Al haberse suprimido esa parada, estos estudiantes han visto anulado el abono gratuito para viajeros frecuentes habilitado por RENFE. Tampoco pueden sacarse un nuevo abono con destino a la estación más próxima, la de Valencia Norte, porque en RENFE ya consta que tienen un abono (el del Cabañal).

"La estación del Cabañal ha sido suprimida y a los usuarios les dicen que ese abono ya no está vigente, puesto que tiene un destino que no existe. Al intentar sacar el abono para la Estación Norte, como con cada DNI solo puede sacarse un abono, no pueden hacerlo, con lo cual, hay muchos turolenses que se han quedado en un limbo", ha criticado la alcaldesa, que ha reprochado la "falta de previsión" de RENFE".

La alcaldesa ha recordado que estas obras estaban previstas en el plan director del 2017 y, por tanto, son prioritarias, "pero se ha producido una situación absolutamente injusta para muchos de los usuarios de Teruel, que principalmente son estudiantes".