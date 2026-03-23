Buj propone replantear las políticas de igualdad "ante la falta de resultados" con la violencia de género

Minuto de silencio en Teruel por la última víctima mortal de la violencia de género en Aragón. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL.

TERUEL 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha propuesto este lunes replantear las políticas de igualdad "ante la falta de resultados" en la lucha contra la violencia de género.

El Consistorio turolense se ha sumado al minuto de silencio convocado en la puerta de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, en la Plaza de San Juan, para condenar el asesinato machista de Silvia a manos de su expareja, ocurrido este sábado en Zaragoza.

Buj ha condenado el crimen y ha trasladado el apoyo de la ciudad de Teruel a la víctima y a su entorno, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la reflexión sobre las políticas actuales en materia de igualdad.

Así mismo, ha subrayado que el Ayuntamiento de Teruel siempre está presente en los minutos de silencio que históricamente se hacían en la puerta del Consistorio, si bien, --ha explicado-- ante la proliferación de estos actos por parte de las distintas administraciones, "entendimos que la unidad consiste en no competir entre nosotros a ver quién hace más llamamientos a luchar contra la violencia de género, sino de apostar por políticas efectivas".

La alcaldesa ha afirmado que, pese a la presencia constante de la violencia de género en el debate público y a la existencia de recursos específicos, "no conseguimos avanzar en la lucha contra la violencia de género y hemos comenzado 2026 de una forma absolutamente negra, con asesinatos y violencia vicaria". En este sentido, ha insistido en la necesidad de revisar las medidas actuales.

"Creo sinceramente que tenemos que replantearnos parte de las políticas que se están llevando a cabo, ver en qué se gastan esos fondos y aquello que se pueda mejorar, mejorarlo".

COMPROMISO CON LA IGUALDAD

También ha querido recordar el compromiso del Ayuntamiento de Teruel con la igualdad y el apoyo a las familias, y ha puesto el foco en las iniciativas municipales como las ayudas a la natalidad, con una dotación de 500 euros por hijo para gastar en el comercio local, o las ayudas al alquiler dirigidas a familias monoparentales, integradas mayoritariamente por mujeres.

Asimismo, ha realzado el trabajo que se desarrolla desde las áreas de Servicios Sociales, Educación y Juventud del Ayuntamiento para fomentar la igualdad desde edades tempranas, subrayando que "esta lacra de la violencia de género no acaba nunca y exige seguir trabajando desde todos los ámbitos".

Finalmente, Emma Buj ha reiterado la necesidad de llevar a cabo una reflexión conjunta por parte de las instituciones para mejorar la eficacia de las políticas públicas: "Tenemos un Ministerio con presupuesto dedicado a ello y, sin embargo, como sociedad no conseguimos avanzar. Por eso, debemos analizar qué se está haciendo y reforzar aquellas medidas que realmente funcionen".