El Cabildo pide "perdón" por la colocación por "error" de un manto de la Falange a la Virgen del Pilar

Publicado 20/11/2018 14:12:22 CET

Anuncia que se va a aclarar lo ocurrido, quién pidió que se colocara ese manto y quién lo hizo

ZARAGOZA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Metropolitano de Zaragoza ha manifestado que "ha sido un error lamentable" la colocación de un manto de la Falange a la imagen de la Virgen del Pilar este lunes por la tarde, a la vez que ha pedido "excusas y perdón".

A través de las redes sociales, el Cabildo se dio cuenta de que la Virgen de la Basílica del Pilar de Zaragoza lucía este manto, que estuvo visible durante unas dos horas, aproximadamente entre las 18.40 y 20.45 horas, momento en el que se retiró, una vez que se cerró el templo.

Así lo han explicado en rueda de prensa el deán en funciones del Cabildo Metropolitano, Francisco Martínez, el secretario capitular Jesús Domínguez, y el delegado de Medios de Comunicación del Arzobispado de Zaragoza, José Antonio Calvo.

El Cabildo ha celebrado una reunión de urgencia este martes por la mañana y ha elaborado un comunicado, que ha leído el deán en funciones en la rueda de prensa. En él, se explica que la colocación de manto con los emblemas de la Falange "fue el acto rutinario de quien cada día pone los mantos" por lo que no existía conocimiento, ni autorización por parte del Cabildo Metropolitano, ni del Arzobispo de Zaragoza, monseñor Vicente Jiménez, por tanto, "este hecho carece absolutamente de intencionalidad política".

Martínez ha remarcado que lo ocurrido "es un acto contrario a la mentalidad tanto del arzobispo, como de las personas que componen el Cabildo", que "somos los primeros sorprendidos y los primeros en expresar el malestar e incluso en dar una justificación y pedir perdón".

Asimismo, ha aclarado que la selección de los mantos de cada día --que se pueden llegar a cambiar hasta tres veces-- "tiene una mecánica habitual" y "cuando alguien solicita un manto, lo transmite al delegado de culto y este es el que determina, pero en este caso concreto, esta gestión no ha existido".

Por eso, ha dicho, "se ha puesto a espaldas del Cabildo y del propio delegado de culto, en la ignorancia absoluta por parte de ellos". Por su parte, el secretario capitular, Jesús Domínguez, ha aclarado que cada sábado por la mañana se conocen las peregrinaciones que van a tener lugar la semana siguiente y los mantos que se han pedido, planificación en la que no figuraba este.

ÚLTIMA MISA

El secretario capitular ha reconocido que le faltó "picardía y astucia" ya que él fue quien ofició la última misa de este lunes, a las 20.00 horas, y si bien "al llegar la Salve, me extrañó" ver ese manto, "no hablé con nadie" ya que "no distinguí si ese era el símbolo de la Falange" porque "no soy especialista en símbolos".

Ha agregado que nadie le comentó nada y que él ha sido consciente de lo ocurrido esta mañana. Además, ha informado de que la colocación de los mantos es responsabilidad de un equipo de personas, "gente mayor" que "lleva muchos años con esa rutina".

Ahora "tenemos que aclarar" qué ocurrió exactamente, quién pidió que se colocara ese manto y quién lo hizo, ya que en estos momentos no tienen esos datos. "Es una indagación que tenemos que hacer", ha apuntado, mientras que el deán en funciones ha subrayado que "quien ha intervenido ha hecho una cosa indebida que deploramos sinceramente".

Francisco Martínez ha incidido en que lo ocurrido se ha hecho "sin conocimiento, permiso, ni decisión incluso del último eslabón, que es el responsable de culto; se le ha escapado totalmente, no ha pasado por sus manos, ha sido una cosa sorpresiva". "Lógicamente, lo sentimos profundamente, nos interesa rebajar la crispación en un asunto puntual que detestamos", ha resaltado.

CRITERIOS DE COLOCACIÓN

Jesús Domínguez ha explicado que desde hace varios meses el Cabildo está trabajando en fijar unos criterios para la colocación de mantos, no por motivos políticos, sino para evitar que la Virgen se utilice como ocasión de hacer "propaganda" por parte de quienes los regalan.

En total, se poseen entre 600 y 700 mantos, y el objetivo es que se suscriban convenios en los que se aclare que el hecho de regalar un manto no obliga al Pilar a exponerlo. "Llevamos seis meses intentando solucionar este tema", pero ahora, tras lo sucedido, se le va a dar "prioridad".

Respecto al manto de la Falange, ha comentado que no forma parte de los que habitualmente se exhiben, pero sí de la colección. En esta línea, el comunicado del Cabildo afirma: "Nos duele sobre todo el hecho de que un signo tan universal y de concordia y reconciliación como es la Virgen del Pilar haya sido motivo para avivar viejos rencores".

Añade el texto que tanto el Cabildo, como el Arzobispado son "unánimes en los sentimientos de concordia y de superación de las antiguas diferencias y rivalidades, en conformidad con los sentimientos que animaron la Transición".

Al respecto, ambos reclaman que este asunto "quede al margen de cualquier tipo de instrumentalización ideológica y política de nuestra patrona, tan extremadamente ajeno a las intenciones de quienes desarrollan la labor patronal en el Pilar" y han expresado su compromiso por "seguir contribuyendo a la concordia en consonancia con el significado pacificador e integrador del Pilar".

En este sentido, el delegado de Medios de Comunicación en el Arzobispado de Zaragoza, José Antonio Calvo, ha manifestado que tanto el Arzobispado, como el Cabildo "se comprometen a que no vuelva a ocurrir" porque esto "choca de pleno con el espíritu de concordia que desde el Evangelio tiene la Iglesia católica". Por otra parte, ha indicado que "cuando se tomen las determinaciones oportunas, se informará de ellas".

UN REPRESENTANTE DE FALANGE 'SE CUELA' EN LA RUEDA DE PRENSA

Durante la rueda de prensa, cuando los periodistas estaban formulando preguntas, ha tomado la palabra desde las butacas del salón de actos donde se celebrada el acto un hombre que ha manifestado ser el delegado en Aragón de Falange, quien ha preguntado por qué se había generado "semejante revuelto" por la colocación de este manto.

Según ha dicho, fue donado hace años "por una organización legal" que "pidió permiso días antes". El responsable de Medios del Arzobispado le ha señalado que si quería hablar con los periodistas no lo hiciera en esa rueda de prensa del Cabildo, ni en esa sede, tras lo que esta persona ha abandonado la sala.